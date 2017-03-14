Festa del papà 2017, Wind regala 3 Giga Internet: info promozione e scadenza
di Redazione
14/03/2017
Strategie di marketing intelligenti quelle della compagnia telefonica Wind che in queste settimane prosegue con le sue iniziative volte a catturare nuovi utenti con offerte e promozioni interessanti. L'ultima arriva proprio in occasione della festa del papà prevista per il 19 Marzo 2017: ben 3 giga Internet in regalo da Wind da spendere in sette giorni dalla sua prima attivazione. Si tratta di una particolare promozione per Ricaricabile attivabile da tutti i clienti della stessa compagnia telefonica ma soltanto presso i punti di vendita Wind. Si tratta infatti di una clausola particolare che non è quasi mai stata prevista per offerte simili, in genere attivabili tramite sms o procedure simili dal proprio smartphone in qualunque posto ci si trovi. Evidentemente la società mira a avvicinare il cliente per eventuali scopi promozionali.
3 Giga internet in regalo da Wind: come attivare l'offertaI 3 Giga Internet offerti in regalo dalla Wind per la festa del papà saranno dunque spendibili in ben sette giorni da quello della prima attivazione. Decorso questo periodo, l'utente continuerà a navigare normalmente e senza alcun costo aggiuntivo, a seconda ovviamente della promozione presente sulla propria linea telefonica. Per verificare e monitorare il consumo di dati basterà scaricare l'apposita App Veon, dall'Area Clienti Wind del sito ufficiale oppure usare lo strumento dell'Sms al numero 4155 con testo DATI. Vi ricordiamo che il traffico incluso dall'offerta wind 3 giga gratis non andrà ad inficiare od influire sulle altre offerte attualmente previste nelle stessa linea telefonica destinataria della promozione in questione. Sarà possibile del traffico telefonico dell'offerta soltanto nei limiti del territorio italiano e sotto copertura 4G LTE, HSDPA, UMTS, EDGE o GPRS. Per attivare la offerta Wind festa del papà collegati al sito ufficiale e cerca il negozio più vicino a te!
