Antonello Lauretti il Pr Connect dei Vip: Oggi posso dire di esser stato fortunato
di Redazione
14/03/2017
Antonello Lauretti ha cominciato a muovere i suoi passi nel mondo dello spettacolo già giovanissimo. Nell'arco degli anni però il Pr e connector dei Vip ha fatto delle sue doti un vero e proprio lavoro non a caso lo vediamo sempre al fianco di grandi nomi del mondo dello spettacolo italiano. Recentemente, inoltre, abbiamo avuto modo di vederlo spesso protagonista di alcune news in sostegno all'amico e naufrago dell'Isola dei Famosi 2017, Giacomo Urtis... Ma chi è in realtà Antonello Lauretti? Ecco la sua intervista esclusiva qui su Lettera35. Antonello Lauretti è un nome molto noto tra i vip, però molti di noi hanno avuto modo anche di vederti nel corso di una puntata serale dell’Isola dei Famosi 2017 durante la quale hai accolto Giacomo Urtis, com’è stato rivederlo dopo tanto tempo? Io due settimane fa ho preso parte alla programma serale dell’Isola dei Famosi 2017 con estremo piacere per fare una sorpresa a Giacomo Urtis, dato che comunque ci lega una profonda amicizia. Ho rimandato i miei impegni lavorati e mi sono recato a Milano solo per accoglierlo e manifestargli il mio sostegno in quel particolare momento. Nella vita di tuti giorni e nell’ambito quindi chi è Antonello Lauretti? Antonello Lauretti… È il connectr delle persone, un ragazzo inserito nel mondo dello spettacolo da ben quindi anni. Considera comunque che io ho cominciato a lavorare da ragazzino a Cinecittà e questo mi ha permesso di far diventare le mie qualità e punti di forza appunto un lavoro basato sul “contatto” con la gente. La mia figura lavorativa viene racchiusa nelle Pubbliche Relazioni, alias Pr. Per rendere meglio l’idea di quanto detto fino ad ora vi invito a collegarvi sul mio sito LaurettiCommunicatio.com dove mostro sostanzialmente il mio mondo. Il tuo incontro con il mondo dello spettacolo è stata una cosa voluta oppure è avvenuto casualmente? Beh, è stato un incontro comunque voluto anche se credo davvero che il mondo dello spettacolo piaccia a chiunque, anche a coloro che abitualmente dicono di no! Oggi posso dire di essere stato fortunato a poter cominciare la mia carriera lavorativa nel mondo dello spettacolo, il quale mi ha permesso di poter guadagnare la fiducia di chi vi fa parte. Ci sono già in atto dei progetti televisivi oppure continui a preferire il dietro le quinte? I miei progetti lavorativi sono in continui fermento. L’anno scorso sono stato protagonista di un programma su La 7, dove ho avuto l’occasione di sfidarmi con altri cinque concorrenti a sfide sui fornelli. Nel frattempo però sono già in pieno work in progress targato Estate 2017, ma al momento non annuncio nulla, vedremo…
