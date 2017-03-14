Antonello Lauretti il Pr Connect dei Vip: Oggi posso dire di esser stato fortunato

ha cominciato a muovere i suoi passi nel mondo dello spettacolo già giovanissimo. Nell'arco degli anni però il Pr edei Vip ha fatto delle sue doti un vero e proprio lavoro non a caso lo vediamo sempre al fianco di grandi nomi del mondo dello spettacolo italiano. Recentemente, inoltre, abbiamo avuto modo di vederlo spesso protagonista di alcune news in sostegno all'amico e naufrago dell'Isola dei Famosi 2017, Giacomo Urtis... Ma chi è in realtà? Ecco la sua intervista esclusiva qui suIo due settimane fa ho preso parte alla programma serale dell’Isola dei Famosi 2017 con estremo piacere per fare una sorpresa a Giacomo Urtis, dato che comunque ci lega una profonda amicizia. Ho rimandato i miei impegni lavorati e mi sono recato a Milano solo per accoglierlo e manifestargli il mio sostegno in quel particolare momento.Antonello Lauretti… È il connectr delle persone, un ragazzo inserito nel mondo dello spettacolo da ben quindi anni. Considera comunque che io ho cominciato a lavorare da ragazzino a Cinecittà e questo mi ha permesso di far diventare le mie qualità e punti di forza appunto un lavoro basato sul “contatto” con la gente. La mia figura lavorativa viene racchiusa nelle Pubbliche Relazioni, alias Pr. Per rendere meglio l’idea di quanto detto fino ad ora vi invito a collegarvi sul mio sito LaurettiCommunicatio.com dove mostro sostanzialmente il mio mondo.Beh, è stato un incontro comunque voluto anche se credo davvero che il mondo dello spettacolo piaccia a chiunque, anche a coloro che abitualmente dicono di no! Oggi posso dire di essere stato fortunato a poter cominciare la mia carriera lavorativa nel mondo dello spettacolo, il quale mi ha permesso di poter guadagnare la fiducia di chi vi fa parte.I miei progetti lavorativi sono in continui fermento. L’anno scorso sono stato protagonista di un programma su La 7, dove ho avuto l’occasione di sfidarmi con altri cinque concorrenti a sfide sui fornelli. Nel frattempo però sono già in pieno work in progress targato Estate 2017, ma al momento non annuncio nulla, vedremo…