Festa di San Patrizio 2017, quando si festeggia? Storia e curiosità sul santo e perché il colore verde

Basta fare un salto super capirela, il nome originale in inglese, si festeggiae tutti i pub irlandesi si coloreranno di verde, birra compresa. Questo perché questa ricorrenza è dedicata al patrono d’Irlanda. Di seguito, la storia e tutte le curiosità su San Patrizio, nonché ilsi usa ilLa storia di, tratta da, è molto interessante: non si ha una data certa di nascita, ma in maniera approssimativa si collocata il 385 e il 392 d.C. a Kilpatrick. Arrivò in Irlanda a 16 anni con i pirati e si mise a fare il pastore sulle Slemish Mountain, nella contea di Antrim. Dopo aver imparato il gaelico e acquisito i riti e i segreti alchemici dei druidi, dopo sei anni scappò e si imbarcò per tornare in Inghilterra, pare pregando giorno e notte. Fu in quel periodo che fece dei sogni premonitori che indicavano la sua futura strada, ovvero la cristianizzazione dell’Irlanda. Per questa ragione si recò in Francia, nel monastero di Auxerre, e diventò sacerdote. Papa Celestino gli diede il nome di Patrizio e il compito di estirpare i pagani in. Diventato Vescovo, Patrizio ci mise anima e corpo predicando e compiendo miracoli, nonostante minacce di morte e la cattura. Per questoe in Irlanda è festa nazionale in cui predomina il. Ma anche in Nigeria e nell’Isola di Monserrat. In Irlanda, per lasi usa festeggiare con parate (meravigliosa quella di) vestendosi e addobbando case ed esercizi pubblici con il colore verde. Perché si usa questo colore? La tradizione vuole che il trifoglio sia il simbolo del Santo, in quanto lo usò come metafora dellaIl colore rappresenta la Primavera e il trifoglio. Una: all’inizio, il colore simbolo era il blu, ripreso dalla veste di San Patrizio. Usanze tipiche sono cercare lae i, folletti irlandesi molto ricchi che nascondono i loro tesori alla fine dell’arcobaleno.