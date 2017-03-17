Festa di San Patrizio 2017, quando si festeggia? Storia e curiosità sul santo e perché il colore verde
di Redazione
17/03/2017
Basta fare un salto su Wikipedia per capire quando si festeggia la Festa di San Patrizio 2017. St. Patrick’s Day, il nome originale in inglese, si festeggia ogni 17 marzo e tutti i pub irlandesi si coloreranno di verde, birra compresa. Questo perché questa ricorrenza è dedicata al patrono d’Irlanda. Di seguito, la storia e tutte le curiosità su San Patrizio, nonché il perché si usa il colore verde. La storia di San Patrizio, tratta da Wikipedia, è molto interessante: non si ha una data certa di nascita, ma in maniera approssimativa si collocata il 385 e il 392 d.C. a Kilpatrick. Arrivò in Irlanda a 16 anni con i pirati e si mise a fare il pastore sulle Slemish Mountain, nella contea di Antrim. Dopo aver imparato il gaelico e acquisito i riti e i segreti alchemici dei druidi, dopo sei anni scappò e si imbarcò per tornare in Inghilterra, pare pregando giorno e notte. Fu in quel periodo che fece dei sogni premonitori che indicavano la sua futura strada, ovvero la cristianizzazione dell’Irlanda. Per questa ragione si recò in Francia, nel monastero di Auxerre, e diventò sacerdote. Papa Celestino gli diede il nome di Patrizio e il compito di estirpare i pagani in Terra D’Irlanda. Diventato Vescovo, Patrizio ci mise anima e corpo predicando e compiendo miracoli, nonostante minacce di morte e la cattura. Per questo San Patrick’s Day cade il 17 marzo e in Irlanda è festa nazionale in cui predomina il colore verde. Ma anche in Nigeria e nell’Isola di Monserrat. In Irlanda, per la Festa di San Patrizio 2017 si usa festeggiare con parate (meravigliosa quella di Dublino) vestendosi e addobbando case ed esercizi pubblici con il colore verde. Perché si usa questo colore? La tradizione vuole che il trifoglio sia il simbolo del Santo, in quanto lo usò come metafora della Santissima Trinità. Il colore rappresenta la Primavera e il trifoglio. Una curiosità: all’inizio, il colore simbolo era il blu, ripreso dalla veste di San Patrizio. Usanze tipiche sono cercare la pentola d’oro e i Leprechaun, folletti irlandesi molto ricchi che nascondono i loro tesori alla fine dell’arcobaleno.
Articolo Precedente
Ritorna la truffa dello specchietto, come funziona e cosa devono fare gli automobilisti per difendersi
Articolo Successivo
Uomini e Donne news Trono Over Anna Tedesco, duro sfogo sui social per la dama
Redazione