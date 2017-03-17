Uomini e Donne news Trono Over Anna Tedesco, duro sfogo sui social per la dama
di Redazione
17/03/2017
Il Trono Over di Uomini e Donne, questa volta, non ha avuto protagonisti il solito triangolo amoroso composto da Gemma Galgani, Giorgio Manetti e un cavaliere tra Marco Firpo e Michele D’Ambra: stavolta a lasciarsi andare a un duro sfogo sui social è stata la dama Anna Tedesco. Le ultime news direttamente dagli Over, riportate da La Nostra TV, indicano che Gemma Galgani abbia fatto richiesta di frequentare nuovamente Marco Firpo, suscitando lo sdegno e l’ilarità di Tina Cipollari, ma durante la puntata andata in onda su Canale 5, i telespettatori hanno assistito a un colpo di scena inaspettato: la fine della storia tra Anna Tedesco e Nino Castanotto con relativo sfogo social. Il sito La Nostra TV riporta che la storia tra Anna Tedesco e Nino Castanotto, nata proprio durante il Trono Over di Uomini e Donne, è al capolinea. Pare che Anna abbia provato a contattare Nino per un chiarimento, ma il cavaliere non ha mai ricevuto alcuna risposta, neanche a quello in cui la dama giurava il suo amore. Dopo un lungo confronto di fronte a una Maria De Filippi basita e al pubblico inerme, la coppia di UeD ha deciso di lasciarsi in maniera definitiva. In trasmissione, la Tedesco appariva tranquilla e consapevole, ma l’amaro epilogo della sua love story televisiva l’ha portata a scrivere un duro sfogo su Facebook. Anna Tedesco ha scritto un lungo post in cui si dimostra veramente dispiaciuta per la fine della storia con Nino. Asserisce che non tutto finisce come si vuole, ma che la dama non finirà mai di tentare e questo fa parte della vita. Insomma, la cocente delusione non ha spento la speranza e chissà se la protagonista del Trono Over di UeD cercherà il suo principe azzurro e l’amore vero ancora nel programma, oppure abbandonerà come è successo in passato. La frattura con Nino sembra insanabile, ma magari la lontananza e la mancanza l’uno dell’altra faranno andare oltre i due protagonisti di Uomini e Donne?
