Uomini e Donne news Trono Over Anna Tedesco, duro sfogo sui social per la dama

La Nostra TV

La Nostra TV

Ildiquesta volta, non ha avuto protagonisti il solito triangolo amoroso composto da Gemma Galgani, Giorgio Manetti e un cavaliere tra Marco Firpo e Michele D’Ambra: stavolta a lasciarsi andare a un duro sfogo sui social è stata laLedirettamente dagli Over, riportate da, indicano che Gemma Galgani abbia fatto richiesta di frequentare nuovamente Marco Firpo, suscitando lo sdegno e l’ilarità di Tina Cipollari, ma durante la puntata andata in onda su Canale 5, i telespettatori hanno assistito a un colpo di scena inaspettatoladellatracon relativo. Il sitoriporta che la storia tranata proprio durante ildi, è al capolinea. Pare che Anna abbia provato a contattare Nino per un chiarimento, ma il cavaliere non ha mai ricevuto alcuna risposta, neanche a quello in cui la dama giurava il suo amore. Dopo un lungo confronto di fronte a una Maria De Filippi basita e al pubblico inerme, la coppia di UeD ha deciso di lasciarsi in maniera definitiva. In trasmissione, la Tedesco appariva tranquilla e consapevole, ma l’amaro epilogo della sua love story televisiva l’ha portata a scrivere unha scritto un lungo post in cui si dimostra veramente dispiaciuta per la fine della storia con Nino. Asserisce che non tutto finisce come si vuole, ma che la dama non finirà mai di tentare e questo fa parte della vita. Insomma, lanon ha spento la speranza e chissà se la protagonista deldicercherà il suo principe azzurro e l’amore vero ancora nel programma, oppure abbandonerà come è successo in passato. La frattura con Nino sembra insanabile, ma magari la lontananza e la mancanza l’uno dell’altra faranno andare oltre i due protagonisti di Uomini e Donne?