Festival di Sanremo 2023: artisti in gara e ospiti della Prima Serata

Inizia il Festival di Sanremo 2023: rivelata la scaletta degli artisti in gara e tutti gli ospiti della Prima Serata, da Mahmood e Blanco a Roberto Benigni.

Festival di Sanremo 2023: scaletta artisti in gara nella Prima Serata

Il giorno tanto atteso è arrivato, martedì 7 febbraio 2023 inizia la 73esima edizione Festival più amato dagli italiani: Sanremo. Cinque serate di musica, ospiti e sorprese di ogni genere.

Sul Green Carpet del Teatro Ariston sono arrivati ieri gli artisti in gara, tutti eccetto Anna Oxa che si è assentata perché era malata. Amadeus ha spiegato a questo proposito: “Sapevo che Anna Oxa non è stata bene. Credo abbia avuto la febbre, ha preso l’antibiotico per dirla tutta. Il suo timore era quello di stare all’aperto e ieri non faceva proprio caldo”.

Iniziando con la competizione canora, è stata svelata la scaletta della Prima Serata di Sanremo 2023: ovvero la lista dei cantanti in gara in ordine di uscita e le rispettive canzoni che il pubblico potrà ascoltare per la prima volta.

I primi 14 artisti e i brani che verranno presentati questa sera al Teatro Ariston sono:

Anna Oxa (Sali – Canto dell’anima), Gianmaria (Mostro), Mr. Rain (Supereroi), Marco Mengoni (Due vite), Ariete (Mare di guai), Ultimo (Alba), Coma_Cose (L’addio), Elodie (Due), Leo Gassmann (Terzo cuore), I Cugini di Campagna (Lettera 22), Gianluca Grignani (Quando ti manca il fiato), Olly (Polvere), Colla Zio (Non mi va), Mara Sattei (Duemila minuti).

Alla fine della Prima Serata verrà stilata una classifica provvisoria comprendente la prima metà dei cantanti in gara.

Ospiti speciali della Prima Serata di Sanremo 2023

Attesissimi alla Prima Serata del Festival di Sanremo 2023 sono i vincitori della scorsa edizione: Mahmood e Blanco tornano sul palco dell’Ariston per cantare insieme “Brividi”, dopo di che Blanco canterà per la prima volta dal vivo il suo inedito.

Tra il pubblico del Teatro Ariston per la prima volta anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha accettato l’invito del presentatore Amadeus. “La presenza di Mattarella è un forte riconoscimento per la musica come industria culturale e patrimonio del Paese“, sono le parole di Enzo Mazza, amministratore delegato di Fimi, la Federazione Industria Musicale Italiana.

Un altro ospite speciale della serata è Roberto Benigni, che celebrerà i 75 anni della Costituzione italiana. La conferma da Amadeus durante una conferenza stampa.

La co-conduttrice della Prima Serata, che salirà sul palco accanto ad Amadeus e Gianni Morandi, è l’imprenditrice e influencer Chiara Ferragni, che ha dichiarato: “Non sono una conduttrice, porterò sul palco me stessa. Ho grandi compagni, da Gianni ad Amadeus, che mi hanno fatto sentire accolta”.

Rai 1 accessibile in tutto il mondo durante il Festival di Sanremo

Da martedì 7 a sabato 11 febbraio 2023, solo nelle ore del Festival (dalle 20.00 alle 03.00) il segnale in streaming di Rai 1 sarà accessibile in ogni parte del mondo. Disattivata la modalità di geoprotezione del segnale per consentire a tutti di accedere allo streaming delle serate del Festival di Sanremo.