I Carabinieri di Stresa hanno liberato una ragazza sequestrata dal padre: non accettava la sua relazione. L’allarme lanciato dal fidanzato.

Stresa: sequestra la figlia perché contrario alla sua relazione

Nel comune di Stresa un padre ha rinchiuso sua figlia in una stanza di casa per quattro giorni, il genitore non accettava la relazione della giovane con un ragazzo italiano originario del Bangladesh.

È stato proprio il fidanzato di lei a lanciare l’allarme con una telefonata ai Carabinieri. Il giovane si è detto preoccupato per la ragazza poiché non aveva più sue notizie da qualche giorno. Il 23enne ha spiegato agli agenti che la fidanzata non era in buoni rapporti con il padre, che ostacolava la loro relazione poiché probabilmente aveva già combinato un fidanzamento con un altro uomo.

I Carabinieri di Stresa si sono quindi recati a casa della ragazza e con molta insistenza sono infine riusciti a convincere il padre della giovane donna a farli entrare nell’abitazione. A questo punto gli agenti hanno chiesto al genitore notizie di sua figlia, in particolare se fosse in casa. A queste domande l’uomo aveva risposto che la figlia si trovata con la madre in Bangladesh.

Convinti della presenza in casa della figlia dell’uomo, i Carabinieri hanno continuato a fare domande fino a quando hanno sentito dei colpi battuti su una porta. Gli agenti hanno così trovato la ragazza chiusa a chiave in una stanza della casa, con visibili segni di violenza subiti. Sono stati chiamati i soccorsi e la giovane è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Verbania.

Il racconto della giovane donna sequestrata dal padre

La ragazza ha raccontato ai Carabinieri che suo padre era venuto a sapere della sua relazione con un ragazzo di Milano e non la approvava, aveva così deciso di rinchiudere sua figlia in una stanza per oltre quattro giorni. Durante il sequestro, la giovane donna è stata picchiata più volte e privata del cibo, non poteva neanche andare in bagno senza la supervisione del genitore.

Quando ha sentito gli agenti in casa, la ragazza ha finalmente sperato nella fine di quell’incubo nel quale aveva temuto per la sua stessa vita. Nell’abitazione c’erano anche gli altri due figli dell’uomo, entrambi minorenni, che sono stati affidati ai servizi sociali.

Il padre della giovane è stato arrestato per sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia.