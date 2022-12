Festival di Sanremo 2023: Amadeus annuncia gli artisti in gara

Amadeus ospite al TG1 delle 13:30 per annunciare la lista degli artisti in gara a Sanremo 2023. Ecco chi saranno i concorrenti della 73esima edizione del Festival.

Verso il Festival di Sanremo 2023

Il Festival della Canzone Italiana è giunto alla 73esima edizione. Il conduttore del 2023 resta Amadeus, che si riconferma per il terzo anno di fila. Quest’anno il presentatore de “I soliti ignoti” non sarà accompagnato dall’amico e collega Fiorello, che nel 2021 è stato co-conduttore del Festival, e nel 2022 ha intrattenuto il pubblico con uno sketch durante la prima serata.

Al fianco di Amadeus per il Festival di Sanremo 2022 l’icona della musica italiana Gianni Morandi, che lo scorso anno ha partecipato come concorrente, conquistando il podio: suo il terzo posto con la canzone “Apri tutte le porte”, scritta da Jovanotti.

Sul palco dell’Ariston nei panni di co-conduttrice della prima e dell’ultima serata del Festival l’influencer e imprenditrice Chiara Ferragni. Ferragni ha postato su Instagram una foto con Amadeus e Gianni Morandi, scrivendo: “Grazie per ieri sera, è stato come essere in famiglia. È straordinario affiancare due grandi artisti ma soprattutto scoprire la vostra grande umanità. Pronti per Sanremo? Io ci sto ancora lavorando”.

Amadeus annuncia la lista degli artisti in gara a Sanremo

Amadeus è ospite all’edizione del TG1 delle 13:30 il 4 dicembre 2022 per annunciare la lista degli artisti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2023.

Gli italiani ancora faticano a lasciarsi alle spalle la magia del Festival di Sanremo 2022, che ha registrato record di spettatori per tutte le quattro serate. Con la partecipazione di icone della storia musicale italiana come Gianni Morandi e Massimo Ranieri al fianco delle nuove stelle della musica come Irama, Rkomi, Noemi e i due vincitori Mahmood e Blanco.

“Brividi”, la canzone che ha vinto il Festival di Sanremo 2022, ha ottenuto molteplici riconoscimenti tra cui numerosi dischi di platino e alle porte della nuova edizione di Sanremo si conferma canzone più ascoltata in Italia su tutte le principali piattaforme: Spotify, Apple Music, Amazon Music e Youtube.

Ma adesso, con uno sguardo al 2023, ecco la lista dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2023: