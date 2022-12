Spotify Wrapped 2022: le canzoni e gli artisti più ascoltati in Italia e nel mondo

Con dicembre arriva anche Spotify Wrapped 2022, il resoconto musicale dell’anno: da Bad Bunny e Taylor Swift a Mahmood e Blanco, ecco le canzoni e gli artisti più ascoltati in Italia e nel mondo.

Le canzoni e gli artisti più popolari in Italia

Sul fronte italiano Spotify Wrapped 2022 rivela che i Måneskin sono gli artisti italiani più ascoltati all’estero, ma in Italia al primo posto per popolarità c’è Sfera Ebbasta per il secondo anno di fila. Gli altri artisti preferiti dagli italiani sono Lazza, thasup, Blanco e Marracash, in questo ordine. La prima artista donna della classifica la si trova all’ottavo posto ed è Madame.

Per quanto riguarda le canzoni più ascoltate in Italia nel 2022, Spotify conferma quanto già dichiarato da Apple Music e YouTube: la canzone più amata dagli italiani quest’anno è stata “Brividi” di Mahmood e Blanco, che ha vinto il Festival di Sanremo e si è piazzata in top 10 all’Eurovision Song Contest. Seguono nella classifica delle canzoni più ascoltate Shakerando di Rhove e La coda del diavolo di Rkomi e Elodie.

Non manca un resoconto dei podcast, per cui in Italia il più seguito è The Essential, seguito da Muschio Selvaggio con Fedez e Luis Sal.

Gli artisti più ascoltati in Italia

Sfera Ebbasta Lazza thasup BLANCO Marracash Baby Gang Rkomi Madame Guè Shiva

Le artiste più ascoltate in Italia

Madame Elodie Ariete Dua Lipa Elisa Mara Sattei Taylor Swift Billie Eilish Anna Annalisa

Le canzoni più ascoltate in Italia

“Brividi” di BLANCO e Mahmood “Shakerando” di Rhove “LA CODA DEL DIAVOLO” (con Elodie) di Rkomi e Elodie “BABY GODDAMN” di Tananai “Finché non mi seppelliscono” di BLANCO “USCITO DI GALERA” di Lazza “s!r!” di thasup (feat. Lazza & Sfera Ebbasta) “Giovani Wannabe” dei Pinguini Tattici Nucleari “Capri sun” di Capo Plaza “5 Gocce” di Irama (feat. Rkomi)

I podcast più popolari in Italia

The Essential Muschio Selvaggio Stories Demoni Urbani Il podcast di Alessandro Barbero: Lezioni e Conferenze di Storia Elisa True Crime Il Dito di Dio – Voci dalla Concordia Tutte le Volte Che Sei Stanga? Le news di Sky Tg 24

Le canzoni e gli artisti più popolari nel mondo

Spostando l’attenzione sul piano globale, Bad Bunny con 17 miliardi di ascolti si riconferma per il terzo anno di fila l’artista più ascoltato in assoluto. Subito dopo, con 11 miliardi di ascolti, l’artista che attualmente è la più ascoltata al mondo su Spotify: Taylor Swift, unica donna in top 10. Seguono rispettivamente al terzo, quarto e quinto posto: Drake, The Weeknd e i BTS.

Per quanto riguarda le canzoni più ascoltate al mondo nel 2022, al primo posto Harry Styles con “As It Was” (1 miliardo di ascolti). Seguono Heat Waves dei Glass Animals, Stay di The Kid Laroi e Justin Bieber, Me Porto Bonito e Tití Me Preguntó entrambe di Bad Bunny. In top 10 anche “Running Up That Hill (A Deal With God)” di Kate Bush, rilanciata dalla quarta stagione di Stranger Things.

Sul fronte podcast, il più seguito al mondo è il controverso The Joe Rogan Experience, più volte ripreso per le posizioni complottiate e negazioniste.

Gli artisti più ascoltati al mondo

Bad Bunny Taylor Swift Drake The Weeknd BTS Ed Sheeran Harry Style Justin Bieber Kanye West Eminem

Le artiste più ascoltate al mondo

Taylor Swift Doja Cat Dua Lipa Billie Eilish Ariana Grande Rihanna KAROL G Olivia Rodrigo Adele Lana Del Rey

Le canzoni più ascoltate

“As It Was” di Harry Style “Heat Waves” di Glass Animals “STAY (with Justin Bieber)” di The Kid LAROI e Justin Bieber “Me Porto Bonio” di Bad Bunny e Chencho Corleone “Tití Me Preguntó” di Bad Bunny “Cold Heart – PNAU Remix” di Elton John, Dua Lipa e PNAU “Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52” di Bizarrap e Quevedo “Enemy (with JID)” – from the series Arcane League of Legends degli Imagine Dragons “Ojitos Lindos” di Bad Bunny “Running Up That Hill (A Deal With God)” di Kate Bush

I podcast più popolari