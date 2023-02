Film e Serie TV in uscita a marzo 2023 su Netflix, Prime Video e Disney Plus

Marzo 2023 è alle porte e le piattaforme di streaming si preparano ad arricchire i rispettivi cataloghi con nuovi film e serie televisive tutte da scoprire.

Di seguito tutte le nuove uscite previste per marzo 2023 su Netflix, Prime Video e Disney Plus.

Film e Serie TV in uscita su Netflix a marzo 2023

Netflix arricchisce il suo catalogo nel mese di marzo 2023 con numerose nuove uscite, tra cui alcune molto attese. Tra i titoli che gli spettatori non vedono l’ora di scoprire: il film “La battaglia di Hacksaw Ridge” con l’attore candidato al Premio Oscar Andrew Garfield; il primo film del Marvel Cinematic Universe, “L’incredibile Hiulk”, con l’interpretazione di Edward Norton; la seconda stagione della serie televisiva “Tenebre e Ossa”.

Di seguito la lista completa di Film e Serie TV in uscita su Netflix a marzo 2023.

1 MARZO

Entrevias (serie TV, stagione 2)

Viola come il mare (serie TV, stagione 1)

Cheat (docuserie, stagione 1)

La battaglia di Hacksaw Ridge (film)

L’Incredibile Hulk (film)

Tre tigri contro tre tigri (film)

La pretora (film)

Il tenente ottomano (film)

Quando le donne si chiamavano madonne (film)

Stanotte stiamo insieme (film)

Che fine hanno fatto i Morgan? (film)

The Golden Shoes (film)

2 MARZO

Incastrati (serie TV, stagione 2)

Masameer Country (serie TV, stagione 2)

Sex/Life (serie TV, stagione 2)

Il mostro delle Ardenne (documentario)

Karate Sheep (serie TV animata, stagione 1)

3 MARZO

Fede e menzogne (docuserie, stagione 1)

The Conjuring – Per ordine del diavolo (film)

Il futuro in un bacio (film)

6 MARZO

Ridley Jones: La paladina del museo (serie animata, stagione 5)

8 MARZO

Volo MH370: L’aereo sparito nel nulla (documentario)

9 MARZO

You (serie TV, stagione 4 – parte 2)

10 MARZO

Rana Naidu (serie TV, stagione 1)

The Glory (serie TV)

Outlast (docuserie, stagione 1)

14 MARZO

Ci pensa Ariyoshi! (docuserie, stagione 1)

15 MARZO

Ikebukuro West Gate Park (serie TV, stagione 1)

Tiger & Dragon (serie TV, stagione 1)

Al passo con i Kardashian (docuserie, stagione 12)

Case da milionari NY (docuserie, stagione 5)

La legge della giungla (docuserie, stagione 1)

Sotto coperta (docuserie, stagione 6)

The Real Housewifes of Beverly Hills (docuserie, stagione 7)

16 MARZO

Tenebre e Ossa (serie TV, stagione 2)

17 MARZO

Hasta el ciel: La serie (serie TV, stagione 1)

L’isola e il maestro (serie TV, stagione 1)

Dance 100 (docuserie, stagione 1)

20 MARZO

La casa delle bambole di Gabby (serie TV animata, stagione 7)

22 MARZO

Lauchhammer (miniserie TV)

L’assedio di Waco (documentario)

23 MARZO

The Night Agent (serie TV, stagione 1)

24 MARZO

L’amore è cielo (docuserie, stagione 4)

29 marzo: Wellmania (serie TV, stagione 1)

30 MARZO

Unstable (serie TV, stagione 1)

Film e Serie TV in uscita su Prime Video a marzo 2023

Anche la piattaforma streaming di Amazon, Prime Video, annuncia nuove uscite interessati previste per questo mese. Tra i titoli più attesi sicuramente la terza stagione dello show comico “LOL – Chi ride è fuori”. Debutta su Prima Video anche la serie televisiva “Daisy Jones & The Six”, basata sull’omonimo romanzo best-seller di Taylor Jenkins Reid, con nuovi episodi disponibili ogni venerdì dal 3 fino al 24 marzo.

Di seguito la lista completa delle uscite su Prime Video a marzo 2023.

3 marzo: Daisy Jones & The Six (serie musical-drama)

(serie musical-drama) 9 marzo: LOL – Chi ride è fuori (show comico, stagione 3)

(show comico, stagione 3) 17 marzo: Dom (serie action, stagione 2)

(serie action, stagione 2) 17 marzo: Swarm (serie horror)

(serie horror) 24 marzo: Perfect Addiction (film drammatico)

(film drammatico) 24 marzo: Reggie (documentario)

(documentario) 31 marzo: The Power (serie thriller)

Film e Serie TV in uscita su Disney Plus a marzo 2023

Buone nuove anche per gli abbonati a Disney Plus, che nel mese di marzo 2023 aggiornerà il suo catalogo con l’aggiunta di nuovi titoli. Grande attesa soprattutto per la terza stagione di “Star Wars: The Mandalorian” e la diciannovesima di “Grey’s Anatomy”. Particolarmente atteso il film thriller “Lo Strangolatore di Boston”.

Inoltre, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, celebrata l’8 marzo, Disney Plus propone la collezione Donne Protagoniste.

Di seguito la lista completa di Film e Serie TV in uscita su Disney Plus a marzo 2023.