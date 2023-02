Arnold Schwarzenegger torna in azione nella Serie TV “Fubar” di Netflix

Arnold Schwarzenegger è tornato in azione e la sua prima apparizione è nel trailer della serie televisiva “Fubar”, prodotta da Netflix. Di seguito anche trama, cast e data di uscita.

Arnold Schwarzenegger è tornato in azione nella serie TV “Fubar” di Netflix

Arnold Schwarzenegger è tornato. Netflix ha rilasciato il primo teaser trailer della nuova serie televisiva intitolata “Fubar”, la cui uscita è imminente. Si tratta di una commedia d’azione a cui parteciperà la star di “Terminator“. Nella clip rilasciata da Netflix, l’attore si mostra nell’atto di accendersi un sigaro e lasciarsi alle spalle un cassonetto in fiamme.

“Fubar” sarà la prima serie televisiva di Arnold Schwarzenegger, ex governatore della California, bodybuilder e icona dell’azione a tutto tondo.

“Ovunque vada, le persone mi chiedono quando farò un’altra grande commedia d’azione come ‘True Lies’. Bene, eccola qui”, ha detto Schwarzenegger in una dichiarazione. “‘Fubar’ ti prenderà a calci in culo e ti farà ridere – e non solo per due ore. Hai un’intera stagione”.

“La cosa che mi ha sempre meravigliato era come Schwarzenegger potesse essere divertente pur continuando a spaccare il culo”, ha detto lo showrunner Nick Santora. “Ecco perché volevo che ‘Fubar’ fosse un’isterica commedia di spionaggio della CIA mescolata con un’azione mozzafiato! Ed è tutto questo e altro ancora”.

Trama, cast e data di uscita di “Fubar”, la serie tv con Arnold Schwarzenegger

La serie “Fubar” racconterà la storia di un padre e una figlia. I due scoprono che la loro intera relazione è stata costruita su una bugia e che entrambi sono in realtà agenti della CIA. Mentre padre e figlia uniscono le forze, la serie di otto episodi affronterà temi importanti come le dinamiche familiari, senza comunque tralasciare umorismo, azione e, naturalmente, lo spionaggio.

Al fianco di Schwarzenegger, nel cast di “Fubar” ci sono Monica Barbaro, Jay Baruchel, Fortune Feimster, Milan Carter, Travis Van Winkle, Gabriel Luna, Andy Buckley, Aparna Brielle, Barbara Eve Harris e Fabiana Udenio.

Arnold Schwarzenegger è produttore esecutivo insieme al creatore e showrunner Nick Santora, che ha lavorato, tra gli altri titoli, a “Most Dangerous Game” e “Prison Break”.

La serie “Fubar” è stata creata con Skydance Television e debutterà su Netflix il 25 maggio 2023.