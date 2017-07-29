Fiocco Rosa per Clio Make Up: è nata Grace
Lieto Evento: Clio Zammatteo annuncia su Instagram di aver partoritoNeanche nata ed è già una diva: già, perché la figlia della famosissima make-up artist e youtuber Clio Zammatteo, ovvero Clio Make Up, è finalmente venuta al mondo. E il finalmente è d’obbligo, visto che la piccola Grace Cloe si è fatta attendere oltre la durata prevista. Tanto che i dottori americani avevanno deciso di indurre il parto. Ma la piccola, determinata come la mamma, ha deciso proprio nel giorno fissato per l’induzione di farsi sentire alle 4 del mattino, tanto che Clio ha deciso di informare le sue numerose followers su Instagram di essere diventata mamma.
Clio Zammatteo ha partorito: è nata GraceLenticchia, come la chiamava Clio Zammatteo, si è fatta sentire da mezzanotte, tanto che la mamma chiedeva ai suoi follower di pensarla tanto mentre lei aspettava che le contrazioni diventassero regolari per potersi recare in ospedale a partorire, intimando Grace di non farla soffrire troppo, altrimenti niente trucchi fino a 18 anni. E tutto è andato per il meglio, visto che sul popolare social spicca la foto della ideatrice di Clio Make Up con in braccio la sua primogenita. Nonostante la stanchezza, ecco Clio Zammatteo che stringe al petto la sua piccola Grace: la nota youtuber è sposata dal 2008 con il game designer Claudio Midolo, anche lui italiano, e vivono insieme a New York, città in cui principalmente hanno la loro attività, anche se capita spesso che entrambi si spostino per lavoro. La coppia ha dovuto affrontare un periodo nero nel 2015 a causa di un aborto spontaneo, complicato soprattutto per la fama di Clio e la crescente curiosità di sapere se fosse incinta o no. La gravidanza di Grace è stata vissuta in maniera social su Instagram e con il sorriso sulle labbra. Anche negli ultimi tempi, nonostante il caldo, la curiosità di conoscere Lenticchia e la scomodità del pancione enorme, soprattutto la notte! A proposito di pancia, c’è da sottolineare che Clio Make Up non ha avuto remore nel mostrare l’evoluzione del suo corpo e del suo grembo, fiera delle sue curve. Seguirà l’esempio delle altre mamme VIP e allatterà in diretta?
