Beatrice Valli e allattamento al seno, il duro sfogo su Instagram
di Redazione
26/07/2017
Diventare mamma significa anche prendersi cura di una parte di s stessi, magari scegliendo l’allattamento al seno. E’ quello che sta facendo Beatrice Valli, l’ex protagonista di Uomini e Donne e fidanzata di Marco Fantini. I due, diventati da poco genitori della piccola Bianca, sono al settimo cielo, tanto che su Instagram Beatrice ha deciso di mostrare come allattare la bambina nonostante le protesi alle mammelle: apriti Cielo! Questo gesto ha scatenato un vespaio di polemiche, le quali si vanno a sommare con le altre dei giorni scorsi. Ma stavolta, la Valli ha affidato al popolare social il suo sfogo. Marco Fantini e Beatrice Valli, dopo il parto, sono nell’occhio del ciclone: il ragazzo ha scatenato il gossip per aver prestato il suo volto al fine di pubblicizzare una nota catena di cibo take away, mentre la sua compagna è stata accusata di essere troppo esibizionista, perché per una neo mamma non sta bene postare in continuazione foto in costume con il corpo segnato dalla gravidanza. E ora, la polemica si è spostata per l’allattamento al seno, visto che la Valli ha postato delle immagini di come fa a nutrire Bianca col suo latte nonostante abbia delle protesi estetiche. Chi sostiene che allattare al seno, con relativa foto su Instagram, sia perfettamente naturale, chi invece denigra la cosa e sminuisce questo gesto naturale e materno, accusando Beatrice Valli e Marco Fantini di credere di essere ancora a Uomini e Donne e sotto l’occhio vigile delle telecamere. In più di ogni occasione, la neo mamma ha spiegato come fare per allattare il neonato nonostante si hanno delle protesi al seno, anche perché esse sono inserite nel muscolo e non interferiscono con il latte materno. Ma lo sfogo su Instagram è derivato da un consiglio non richiesto, visto che un follower ha suggerito, dopo aver visto la foto di Bea che allatta Bianca, di coprire la cosa con un panno perché si vede troppo e rischia di diventare volgare. Durissima la replica della Valli: se era a Milano in centro, si copriva, ma al mare o in piscina no, visto che Bianca rischia di sudare. E non essendo con gambe aperte e sigaretta in bocca, ma con sua figlia, entrambe hanno il diritto di godersi questi momenti magici in santa pace. Inutile dire che sul social, si è innalzata una standing ovation virtuale a questa replica.
