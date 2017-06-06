Fisco, conto corrente pignorato se non si pagano multe e cartelle Equitalia

Le nuove disposizioni instanno generando il malcontento verso coloro i quali hanno un conto corrente: una nuova norma che scatterà dalpermetterà all’di, anziché prelevare, delle somme di denaro qualora il soggetto hain sospeso per coprire le cifre delle. Le associazioni dei consumatori sono già insorte, accusando l’istituto di privare sempre di più i cittadini di garanzie economiche, nonché evidenziare il contrasto tra la norma e ladei vari soggetti. Con questache entrerà, non servirà più il nulla osta di un giudice perché ilpossa prelevare direttamente dal conto corrente l’eventuale multa non pagata. I nuovi meccanismi fiscali approvati dopo la definitiva soppressione difaranno sì che da privati, e imprese si possono pignorare dal conto corrente delle specifiche somme di denaro per coprire l’importo di multe, contributi INPS, cartelle esattoriali non pagate e ilancora da versare, così come vecchi bolli auto già scaduti e non pagati. L’accesso alle banche era solo prerogativa dell’, mentre dal 1 luglio 2017 la vecchia Equitalia riscuoterà le somme in sospeso, oltre che di avere accesso alle banche dati dele vedere a quanto ammonta il totale di ogni, decidendo o meno per il. Ma ci sono delle rassicurazioni, in quanto per tutelare la privacy, prima dell’incasso daranno inviati al contribuente avvisi e solleciti di pagamento. I vari soggetti avranno 60 gg di tempo per regolarizzare la propria posizione fiscale. Scaduto il termine, il conto corrente verrà pignorato per recuperare i soldi.