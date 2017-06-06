Offerte Wind Giugno 2017: nuove promozioni per nuovi e vecchi clienti
06/06/2017
L’estate 2017 è alle porte e Wind per il mese di giugno 2017 lancia nuove promozioni e offerte speciali per nuovi e vecchi clienti. Chi è cliente dell’operatore da almeno un anno, potrà attivare tre promozioni esclusive accomunate da un nome molto significativo: Tutto ad un Euro. Nello specifico, le promozioni sono denominate Personal 1 Euro 3 Giga, Cogli l’Attimo 1 Euro 3 Giga e Telefono Incluso Ricaricabile. Le offerte Wind per giugno 2017 sono attivabili fino al 18 giugno 2017 e queste nuove promozioni hanno dei vantaggi sia per i nuovi, sia per i vecchi clienti che possiedono il numero attivo da minimo un anno. La prima opzione, ovvero il Personal 1 Euro 3 Giga, offre 3GB di Internet 4G LTE extra al mese fino a fine anno, al prezzo di 1 euro al mese. La seconda tariffa, denominata Cogli l’Attimo 1 Euro 3 Giga, propone agli utenti 3GB extra di Internet solo per un mese pagando 1 Euro. La terza, ovvero Telefono Incluso Ricaricabile, prevede 1GB extra e lo smartphone Wind Smart a 1 euro al mese per 30 rinnovi. Oltre a queste offerte Wind, per i già clienti ci sono ulteriori opzioni dal 16 giugno 2017 come All Inclusive Gold che fa godere di 5GB extra e le opzioni tariffarie Noi Tutti, con chiamate illimitate verso tutti i cellulari e telefoni fissi. Prossima al lancio la nuova opzione speciale Wind Magnum Music Awards Edition: minuti limitati e traffico Internet da condividere su due SIM, con incluse un paio di cuffie Skullcandy Wireless Hesh 2 a partire da 19,90 Euro con 5GB di traffico. Questa particolare variante di Wind Magnum prevede un vincolo di 30 mesi. Le offerte e le promozioni Wind per giugno 2017 sono veramente ghiotte e per sottoscriverle non resta che chiamare da operatore il 155 o collegarsi al sito ufficiale per aderire online.
