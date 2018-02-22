Fiumicino-San Paolo: dal 17 marzo un volo diretto LATAM
di Redazione
22/02/2018
La notizia arriva in pieno clima elettorale, quando Esterino Montino si ricandida a sindaco di Fiumicino: LATAM Airlines Brazil ha annunciato a partire da sabato 17 marzo un nuovo volo diretto dall’aeroporto di Roma Fiumicino e quello di Guarulhos a San Paolo del Brasile. Il volo, come si legge sul quotidiano ‘La Repubblica’, sarà effettuato tre volte nella prima settimana, poi si passerà a quattro voli settimanali a partire dal 26 marzo, infine 5 voli settimanalia partire da luglio 2018. L’annuncio del nuovo collegamento è stato dato nel corso di una conferenza stampa che si è svolta all’Ara Pacis della capitale: all’evento hanno preso parte i rappresentanti di Joao Murias, direttore commerciale di LATAM Airlines Group, Federico Scriboni, Head of Airline Traffic Development Aeroporti di Roma, e Fausto Palombelli, Direttore Marketing e Sviluppo Aviation di ADR insieme a Leonardo Costanzo, Responsabile dell’Assessorato allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale. Presenti anche tante testate giornalistiche locali e nazionali, a conferma dell’importanza dell’annuncio che è stato fatto.
Roma-Brasile senza più scali in altri aeroporti europeiIl collegamento consentirà a chi parte da Roma di raggiungere il network di San Paolo della LATAM Airlines Brazil, compagnia che può vantare ben 120 destinazioni in tutta l’America Latina. Fin qui, infatti, il 50% dei passeggeri che dalla capitale si spostano verso il Brasile sono costretti quantomeno ad uno scalo in qualche altra parte d’Europa. Se la compagnia sudamericana ha deciso di avviare la nuova tratta è dunque perché c’è l’indubbia necessità di rispondere ad un’ampia fetta di domanda. Il volo JJ8181 sarà operato tramite un Boeing 767, dotato di 191 posti in Economy e 30 in Premium Business. Decollerà inizialmente da Fiumicino nei giorni di lunedì, giovedì e sabato alle 10:00 e toccherà terra a San Paolo/Guarulhos alle 18:35 locali. In totale, il volo durerà dunque 12 ore e 35 minuti circa. I passeggeri che sceglieranno questa soluzione, inoltre, saranno imbarcati tramite la nuova area E dell’aeroporto di Fiumicino, area dedicata ai voli internazionali extra Schengen. Si tratta di un’infrastruttura all’avanguardia costituita da ben 90.000 metri quadri con negozi dedicati al made in Italy, oltre a tanti servizi dedicati ai passeggeri. Attenzione, perché c’è anche una soluzione per il rientro: ogni mercoledì, venerdì e domenica, alle ore 15:55 con arrivo previsto a Roma Fiumicino alle 7:55 del giorno seguente, con una durata complessiva di 12 ore.
Fiumicino in campagna elettoraleIntanto, tra pochi giorni si torna alle urne e a Fiumicino si è registrata la ricandidatura di Esterino Montino. L’esponente del centro-sinistra punta ad un altro mandato, dopo aver ottenuto la vittoria nel 2013 con il 51,8% dei voti. Contro il primo cittadino uscente, si sono candidati alla carica di sindaco anche Mario Baccini, esponente della Democrazia Cristiana, ed ex Ministro della funzione pubblica (anni 2004-2006), per il centrodestra Federica Poggio, e infine Fabiola Velli, rappresentante del Movimento Cinque Stelle fondato da Beppe Grillo. Sia la Poggio sia la Vello sono state entrambe già consigliere comunali.
Redazione