Inquinamento, se c'è nebbia è ancora più nocivo
di Redazione
23/02/2018
La nebbia ha un ruolo importante sull'inquinamento. Pare infatti che sia in grado di incidere sulla nocività degli agenti inquinanti presenti nel particolato atmosferico (PM). In questo modo influenza, le peculiarità tossiche del PM durante il periodo invernale.
Inquinamento e nebbia, lo studioLa spiegazione è emersa sulle pagine della rivista Atmospheric Chemistry and Physics. Stefano Decesari dell’Isac-Cnr ha spiegato che «Le goccioline di nebbia catturano particelle di aerosol, provocandone in parte la deposizione, in parte modificandone la composizione chimica, per poi rilasciarle in atmosfera, quando la nebbia si dissipa. La nebbia può quindi agire come un reattore in grado di modificare le caratteristiche di tossicità delle sostanze chimiche contenute nel particolato atmosferico (PM), compresi molti inquinanti».
Inquinamento e climaLe indagini tossicologiche sono state condotte in vitro al fine di analizzare lo stress ossidativo nelle cellule di tessuto polmonare (macrofagi) che entrano in contatto con campioni di PM e di acqua di nebbia della stazione rurale della Val Padana. Dallo studio è emerso come il potenziale ossidativo (che si considera come il responsabile di molti danni biologici ed associato a varie malattie croniche) delle sostanze contenute nelle goccioline di nebbia sia molto di più rispetto a quello delle particelle di PM su cui le stesse goccioline si sono formate. Il ricercatore Italiano ha concluso dicendo che «La diminuzione storica della frequenza di nebbia verificatasi negli ultimi trent’anni nelle regioni del bacino padano potrebbe quindi aver portato a un miglioramento della qualità dell’aria di questi territori, confermando il complesso legame che intercorre tra cambiamenti del clima e inquinamento atmosferico».
Articolo Precedente
Google home sbarca in Italia. Sarà gratis per i tester
Articolo Successivo
Fiumicino-San Paolo: dal 17 marzo un volo diretto LATAM
Redazione