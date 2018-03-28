Caricamento...

Fiuto canino: il cane scopre il tumore della padroncina annusandola

Redazione Avatar

di Redazione

28/03/2018

Il fiuto canino quanto può essere importante? Per la salute molto, stando all'esperienza di Lauren Gauthier, una donna avvocato di appena 42 anni, che si è dovuta operare per riuscire ad asportare un tumore dalla propria pelle. La scoperta della malattia è prevenuta dal grande olfatto della sua cagnolina, Victoria, che mentre annusava la sua padroncina si è comportata in un modo anomalo rispetto al suo solito.

Fiuto canino e tumore, la storia

La donna insospettita anche da un piccolo brufolo rosso che non accennava a sparire dal suo naso decise di andare dallo specialista. Dopo una accurata analisi, si scoprì che quel brufolo era il preludio di un brutto male. La piccola cagnolina era riuscita a percepire col fiuto un qualcosa di maligno sulla pelle della propria padrona: Victoria aveva annusato un cancro della pelle.

Fiuto canino, riconoscenza eterna ad un cane

Secondo il racconto dalla stessa Lauren Gauthier, la piccola Victoria si era messa ad annusarle con troppa insistenza il volto, soffermandosi di continuo ed a lungo sulla narice destra tanto da farla preoccupare. La donna ha subito capito che il suo cane si era accorto di qualcosa di anomalo ed è corsa ai ripari. Ovviamente non può che essere eternamente grata alla sua Victoria per averle salvato in tempo la vita! L'avvocatessa aveva un carcinoma basocellulare che le stava costando la vita, soprattutto se si pensa che le è stato provocato, non per caso ma dalle frequenti sedute in un centro estetico, per sottoporsi ad una lampada al fine di tenere la pelle sempre abbronzata anche nei periodi invernali.
