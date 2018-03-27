Oroscopo Branko del mese di aprile 2018: amore, fortuna e lavoro per tutti i segni

È primavera! Quali sono le previsioni dell'oroscopo del mese di Branko? L'astrologo istriano nel suo calendario astrologico ha indicato che cosa riservano le stelle per Aprile 2018 e noi vogliamo svelarvi in anteprima cosa succederà.

Branko di aprile 2018: Gemelli brindano ai successi, Leone pausa di riflessione

Ariete: dovete riposarvi durante le vacanze pasquali e prepararmi per il nuovo mese. Il ritorno di Marte vi invita ad occuparvi della famiglia. Dovete affrontare con molta pazienza eventuali problemi che si presenteranno. Cautela nello sport perché correte il rischio di farvi male.

Toro: l'oroscopo del mese di Branko si concentra sull'amore. Lasciate perdere la Luna in posizione polemica che vi farà diventare più gelosi e sospettosi del solito. Fatevi travolgere invece dalla Luna piena della fine del mese che vi renderà sensuali ed erotici come noi mai.

Gemelli: sono tanti i progetti in cantiere e le recenti conquiste che dovete festeggiare. Tutto questo vi aiuta ad avere più fiducia in voi stessi. Mercurio è ancora in ariete e rende la mente creativa. Ottima la forma fisica, quindi dedicatevi allo sport per buttare via i kg di troppo.

Cancro: la Luna è pronta per incontrare Giove nel punto più romantico del vostro cielo perché trova il sostegno di Venere. Branko suggerisce di tenere a bada il nervosismo e l'aggressività che potrebbero rovinare tutto e di stare attenti allo sport perché non siete al top della forma fisica.

Leone: il mese inizia con una pausa di riflessione. L'oroscopo mensile di Branko si concentra sull'aspetto negativo di Venere, Toro, Luna e Giove. Il lavoro per fortuna procede alla grande, ci saranno opportunità interessanti anche per i meno giovani. Cura e prudenza per la forma fisica.

Vergine: regalatevi un viaggio per Pasqua, le stelle di Branko suggeriscono che sarà indimenticabile. I problemi sentimentali si sono risolti o stanno per risolversi, si vede già la luce in fondo al tunnel. Arrivano buone occasioni per chi segue il cuore.

Oroscopo di Branko di aprile 2018: cielo attivo per Sagittario, entrate per Acquario

Bilancia: finalmente il cielo si schiarisce quindi cercate di rimandare le discussioni perché molte di queste sono solo pretesti. Delicata la salute, guidate con prudenza e non distraetevi. Branko suggerisce inoltre di non rinnegare la vostra natura.

Scorpione: trascorrete le vacanze pasquali soli con voi stessi, è necessario per recuperare le energie. Ci sono delle sorprese inaspettate come il ritorno di un amore passato oppure brevi e fugaci relazioni ricche di pathos ed eccitanti.

Sagittario: le stelle di Branko sono positive per tutto il mese, ottima la vita pratica e le entrate. Concluderete diversi progetti e cercate di prendere sempre l'iniziativa perché riuscirete a persuadere facilmente gli altri e a convincerli della validità delle vostre proposte. Interessati prospettive per la carriera.

Capricorno: Venere porta nuovi amori. L'oroscopo del mese di aprile di Branko si concentra sulla posizione della stella che incrocia Marte e regala nuove emozioni. Non date peso alle parole che si dicono durante le discussioni. In ambito professionale il consiglio è di non farsi condizionare troppo dagli affetti.

Acquario: Mercurio vi assiste nell'attività professionale che è molto gratificante. L'attività del pianeta favorisce le entrate e vi aiuta a stringere nuovi accordi. I rapporti con i colleghi potranno risentirne quindi cercate di prestare la dovuta cautela. Date la priorità alla famiglia, soprattutto se siete giovani.

Pesci: l'oroscopo mensile di Branko annuncia una Pasqua amorosa, grazie a Venere che addolcisce tutti i rapporti. Dopo le feste però non perdete tempo e muovetevi per concludere gli affari. Buona la forma fisica, ma curate di più l'alimentazione. Contattate un nutrizionista.