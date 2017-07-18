Francesca Baroni dopo Temptation Island si consola con il Youtuber Gordon
di Redazione
18/07/2017
Francesca Baroni dopo Temptation Island si consola con il Youtuber Gordon? La ragazza a quanto pare ha deciso di lasciar perdere definitivamente Ruben e andare così in cerca di un nuovo amore... Il gossip riguardante un ipotetico flirt nato tra Francesca e Gordon è arrivato ieri sera sui social network, scopriamo insieme come. Durante la puntata di Temptation Island trasmessa ieri sara su Canale 5 abbiamo avuto modo di vedere la tanto bramata vendetta di Ruben nei confronti della fidanzata Francesca Baroni. La ragazza in occasione del falò ha detto al fidanzato di non amarlo più e che la sua posizione da "cattiva" era diversa dalla sua proprio per via dell'assenza di sentimenti, anche se non ha comunque apprezzato il suo comportamento con la tentatrice (Ndr. Ricordiamo che la ragazza vicina a Ruben era un attrice complice della redazione che ha organizzato uno scherzo per Francesca). Comunque sia, trascorsa la prima notte Francesca ha cercato di tornare sui suoi passi, affermando di essere pentita e di voler risanare il rapporto con Ruben, anche se il ragazzo però non ha voluto perdonare l'ex. Francesca Baroni però non perde tempo e quanto pare decide di consolarsi proprio con il Youtuber Gordon! Dopo la conclusione della puntata di Temptation Island il Youtuber Gordon è riuscito a "trovare" Francesca in un locale di Milano. Il Youtuber non ci ha pensato un attimo e ha subito raggiunto la ragazza protagonista di una delle puntate più seguite dello show. Francesca Baroni, visibilmente contenta di vedere Gordon, ha subito detto al Youtuber di nutrire per lui una simpatia particolare... Che sia l'inizio di un nuovo amore?
