Ruben e Francesca si sono lasciati dopo Temptation Island 2017: lei è distrutta

Francesca Baroni e Ruben Invernizzi non stanno più insieme. Decisivo il falò della quarta puntata, durissime le parole del giovane

Ruben Invernizzi ha detto addio a Francesca Baroni. Nel corso della quarta puntata di Temptation Island 2017 lei ha chiesto un confronto al fidanzato perché aveva preso una decisione. Durante il falò Francesca ha detto a Ruben che è entrata nel villaggio perché era esausta e all’inizio non sentiva affatto la sua mancanza, poi le cose sono cambiate. Immediata la reazione di Ruben che, non è stata certo dettata dalle critiche sul web in seguito alle dichiarazioni pesanti della fidanzata visto che Temptation Island 2017 era registrato. Ruben Invernizzi ha gelato Francesca Baroni dicendole che non lo conosce ancora e quello della tentatrice era solo uno scherzo. La Baroni gli ha comunque mancato di rispetto perché l’ha chiamato ‘pollo’ e ha messo persino in dubbio la sua virilità.

Ruben Invernizzi finalmente è sereno ed è sicuro che dopo l’esperienza a Temptation Island 4 troverà un’altra ragazza migliore di Francesca, mentre lei faticherà a conoscere un ragazzo rispettoso e sincero. La delusione per Ruben è tanta ma esce a testa alta a differenza della sua ormai ex fidanzata che è rimasta senza parole. Ed è così che cala il sipario su una delle coppie di Temptation Island 2017.

Francesca pentita dopo il falò, l’irruzione in hotel e il chiarimento con Ruben

Il giorno dopo il falò, Francesca Baroni ha rivisto (forse) per l’ultima volta il suo ex fidanzato. Ha persino tentato di introdursi nel villaggio dei fidanzati ma è stata fermata dalla sicurezza. La ragazza ha confessato di essere stata male e di essere pentita. Ruben che ha un cuore grandissimo ha accettato le scuse di Francesca ma è rimasto fermo sulla sua decisione. Gli ultimi colpi di coda della Baroni non sono mancati, infastidita ha fatto notare ad Inervizzi: «Ora sei tu che sembri prendere la palla al balzo». Ruben Invernizzi però ha risposto: «Grazie per avermi fatto capire che non sei la persona che voglio accanto a me. Io la mia decisione l'ho presa. Ho preso una decisione di cuore e di testa, non posso continuare a stare male. Ci sono stato per due anni, ma ora non ci sto più».