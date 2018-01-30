Home Intrattenimento Francesco Monte Isola dei Famosi 2018, il messaggio di Cecilia Rodriguez

di Redazione 30/01/2018

L'Isola dei Famosi 2018 di Francesco Monte sembra essere segnato dal fantasma della ex fidanzata Cecilia Rodriguez. Nel corso della puntata di ieri sera è stato ufficializzato è stato ufficializzato gossip: a quanto pare L'Argentina avrebbe mando un messaggio all'ex fidanzato poco prima della partenza per il reality show di Canale 5. Cecilia Rodriguez e Francesco Monte tornare insieme? A quanto pare anche l'Isola dei Famosi 2018 sembra essere segnata dal triangolo Amoroso composto da Cecilia Rodriguez, il fidanzato Ignazio Moser e l'ex Francesco Monte. Fin dai tempi del Grande Fratello Vip i fan della coppia In un certo qual modo hanno sempre desiderato un ritorno di fiamma tra Cecilia e Francesco, anche se l'argentina ha dichiarato di vivere la storia d'amore più bella di sempre insieme all'ex gieffino Ignazio Moser. Le cose della puntata di ieri sera dell'Isola dei Famosi però sembra essere verso un nuovo gossip che fa sorgere un dubbio: Cecilia Rodriguez e Francesco Monte sono tornati insieme? Ignazio Moser dopo il Grande Fratello Vip Il figlio di Francesco Moser, Ignazio, nel corso di queste ultime settimane è stato ospite in alcuni salotti televisivi tra cui appunto quello di domenica in. L'ex gieffino ha raccontato la sua nuova vita dopo il Grande Fratello Vip, dichiarando di essere stato travolto da questa passione e amore insieme a Cecilia Rodriguez. Gli obiettivi futuri di Ignazio Moser però non riguarda il mondo dello spettacolo, ma bensì l'azienda dedicata al mondo dei vini di famiglia... Anche se forse la bella Cecilia Rodriguez lo sta distraendo troppo dai soliti principali... Il mistero di messaggio inviato da Cecilia Rodriguez a Francesco Monte Le cose della puntata di ieri è stato avanzato un nuovo gossip perché riguarda appunto Cecilia Rodriguez e Francesco Monte. A quanto pare i due ragazzi si sarebbero sentiti tramite sms poco prima dell'inizio dell'Isola dei Famosi 2018. Cosa vi sia il contenuto del messaggio al momento sembra essere un mistero virgola anche se alcune voci di corridoio parlano di alcuni consigli pratici che Cecilia Rodriguez dovrebbe aver dato a Francesco Moser... Sarà effettivamente così?

