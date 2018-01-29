Postino di Vicenza nascondeva lettere nel garage: trovati plichi Poste Italiane

Ha accumulato mezza tonnellata di posta non consegnata. L'uomo, un 56enne di origini napoletane che prestava servizio a Vicenza è stato arrestato dopo il ritrovamento della corrispondenza nella sua abitazione e nel garage.

Poste Italiane mancata consegna per 8 anni

È stato risolto il caso della mancata consegna della Posta. Un portalettere infedele aveva accumulato diversi invii postali: pubblicità elettorale delle regionali 2010, Pagine Bianche 2013-2014, posta commerciale di Onlus, plichi reggettati, lettere di banche, comunicazioni Agenzia delle Entrate, bollette Telecom ed Enel, contravvenzioni e comunicazioni di vario contenuto. Secondo le prime analisi le lettere non consegnate sono degli anni 2010-2017.

Indagini volontari Ecocento Breganze

Le indagini sono partite dopo il ritrovamento di 25 cassette di Poste Italiane da parte dei volontari dell'Ecocentro di Breganze. Le cassettine gialle arrivavano da un garage sgomberato in uso all'indagato, così come riporta Vicenda Today. Le attività di accertamento e verifica sono state velocissime e gli agenti della Polizia Postale sono rimasti stupidi dall'enorme quantità di lettere non recapitate: 572,67 kg disposti 43 cassette postali. Durante le operazioni di perquisizione sono state ritrovate delle cassette gialle anche nel soggiorno, disposte come se facessero parte dell'arredamento. Quello di cui vi abbiamo parlato è il più grande sequestro di materiale postale effettuato nel nostro paese ma non è l'unico. A Velletri lo scorso luglio è stato denunciato un postino infedele che nascondeva la posta a casa e in auto. Da diversi giorni non svolgeva le sue regolari mansioni di consegna a causa di alcuni motivi personali. Nulla in confronto al collega di Vicenza.