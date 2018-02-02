Home Intrattenimento Francesco Monte lascia l'Isola dei Famosi 2018? Le parole di Jeremias Rodriguez

di Redazione 02/02/2018

In queste prime due settimane dell'Isola dei Famosi è stato facile stabilire chi sono i personaggi di punta. La domanda però che accompagna i fan del reality è sempre la stessa: Francesco Monte lascia l'Isola dei Famosi 2018? In queste ore però il mondo del gossip è stato conquistato dalle parole di Jeremias Rodriguez dette nei confronti dell'ex cognato Francesco Monte in lacrime, il fantasma di Cecilia Rodriguez L'Isola dei Famosi 2018 di Francesco Monte sembra davvero essere segnata dal fantasma di Cecilia Rodriguez. A quanto pare il ragazzo in questi giorni non riesce a staccare il pensiero dall'ex fidanzata. Qualcuno la chiama tattica mediatica, ma lo stesso ex tronista prima di partire, ospite di Verissimo, a Silvia Toffanin ha confessato di non aver smesso di amare Cecilia.... D'altronde un sentimento non svanisce da un momento all'altro, una cosa che è stata confermata anche da Francesco Monte in lacrime più volte immerso nei suoi pensieri. Eva Henger: "Monte ha fumato marijuana" In questi ultimi giorni i problemi di Francesco Monte in un certo qual modo si stanno triplicando... L'Isola dei Famosi 2018 per l'ex tronista doveva essere un monto di riflessione, quanto invece sembra essersi trasformata nel suo incubo peggiore. Come abbiamo avuto modo di vedere durante la diretta di lunedì Eva Henger ha mosso un'accusa tanto grave quanto particolare: "Monte ha fumato marijuana". Al momento la redazione del reality sta cercando di scoprire la verità attraverso le telecamere dell'hotel in cui i naufraghi hanno alloggiato, ma nel frattempo sono diversi i messaggi solidali che stanno arrivando per Francesco Monte. Jeremias Rodriguez difende Francesco Monte? Fin dai tempi del Grande Fratello Vip Jeremias Rodriguez e Francesco Monte sono sempre rimasti in ottimi rapporti. La dimostrazione pratica di quanto stiamo dicendo è stata pubblicata attraverso i social, dove i due ragazzi spesso si sono mostrati insieme. In questo frangente però i fan dell'ex tronista si chiedono: Francesco Monte lascia l'Isola dei Famosi 2018? In contemporanea Jeremias Rodrguez difende l'ex cognato in occasione di un'intervista rilasciata a Mattino 5: "Sono argomenti delicati. Io, su quello che si fa nella vita privata, non sono nessuno per giudicare. Sicuramente è stata una cosa brutta cacciare fuori una cosa del genere, poi non sono io a dover giudicare perché non so cos'è successo".

