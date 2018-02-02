Home Intrattenimento Elena Santarelli figlio, il gesto di Alessia Marcuzzi virale sul web

Elena Santarelli figlio, il gesto di Alessia Marcuzzi virale sul web

di Redazione 02/02/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Il mondo del gossip nel corso di queste ultime settimane è stato scosso dalle dichiarazioni che Elena Santarelli ha fatto sul figlio. Il bambino a quanto pare è stato colpito da una grave malattia e adesso si trova ricoverato all'ospedale Bambino Gesù di Roma. Nel corso di queste ultime ore il gesto di Alessia Marcuzzi fatto nei confronti dell'amica è diventato virale sul web. Elena Santarelli figlio malato, la confessione Qualche settimana fa purtroppo abbiamo avuto modo di conoscere una notizia che riguarda la showgirl Elena Santarelli. Dopo la confessione apparsa sui social per giorni i titoli dei giornali sono stati: Elena Santarelli figlio malato. A spiegare cosa stesse succedendo è stata la stessa Elena Santarelli su Instagram: "È come se avessimo ricevuto un pugno nello stomaco e senza preavviso, un pugno così forte che ti toglie il respiro e di Gioia del corpo all'istante. Una diagnosi che un genitore Non vorrebbe mai sentirsi pronunciare de' medici, ma con cui abbiamo dovuto cominciare a farci l'abitudine". Alessia Marcuzzi lascia L'isola dei famosi per Elena Santarelli La notizia di oggi racconta il bellissimo gesto che Alessia Marcuzzi ha compiuto in queste ultime ore. Come abbiamo avuto modo di notare attraverso il mondo del gossip, ma anche grazie ai vari profili social, la Marcuzzi è la showgirl Elena Santarelli da sempre conseguono un ottimo rapporto. Secondo alcune fughe di news sembrerebbe che Alessia Marcuzzi ha deciso di lasciare L'isola dei Famosi per Elena santarelli, ma solo momentaneamente. La conduttrice del reality si è recata in ospedale, al Bambino Gesù di Roma, per raggiungere il piccolo Giacomo. A documentare tutto È stata una bellissima foto pubblicata dalla stessa Marcuzzi su Instagram, diventata già virale e accompagnata dal commento: "Grazie amica mia per avermi fatto conoscere così tante belle persone oggi. È stato emozionante condividere qualche momento con i bambini del reparto di oncologia e oncoematologia, con le loro famiglie e con i meravigliosi angeli che si prendono cura di loro. Tu sei una guerriera vera amica mia, e Jack un portento".

Condividi Facebook Twitter Whatsapp