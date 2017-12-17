Home Intrattenimento Francesco Monte sta male: addio all’Isola dei Famosi 2018?

di Redazione 17/12/2017

L’ex di Cecilia Rodriguez sta male, salterà l’Isola in Honduras? Fan preoccupati Problemi di salute per Francesco Monte La seconda edizione del Grande Fratello VIP è finita da meno di due settimane, ma Mediaset è già al lavoro sui prossimi reality da proporre su Canale 5. E il primo che andrà in onda sarà L’Isola 2018, il cui debutto dovrebbe essere il prossimo 22 Gennaio salvo cambi di palinsesto. Al momento non è stato ancora rivelato nessun concorrente VIP pronto a partire per l’Honduras. Ci sono solo delle voci di corridoio che circolano nell’ambiente e in queste ultime ore hanno dato per certa la presenza di Francesco Monte come primo naufrago. Il giovane, proprio nelle ultime ore, ha rilasciato un’interessante intervista al settimanale Nuovo, che ha davvero lasciato senza parole i suoi tantissimi fan. In questa occasione l’ex tronista del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi ha rivelato di star passando un bruttissimo periodo, dopo essere stato lasciato in diretta TV dalla sua Cecilia Rodriguez dopo 4 anni di relazione. Una sua dichiarazione ha spiazzato i suoi sostenitori. Monte salta L’Isola 2018? Francesco Monte sta soffrendo di attacchi di ansia: ha delle scariche di adrenalina in determinate situazioni e, a causa dell’evento non proprio felice, anche fisicamente non sta bene. Ovviamente, queste parole hanno allarmato tanto i suoi fan, anche perché se sarà concorrente ufficiale del programma condotto da Alessia Marcuzzi, dovrà gestire situazioni difficili dal punto di vista fisico ed emotivo. A quanto sembra, per ora l’ex di Cecilia Rodriguez saprebbe gestire da solo queste situazioni, ma riuscirà a superare il momento stressante in tempo per il programma o dovrà rinunciarvi? Francesco Monte non è fidanzato Attraverso il settimanale Nuovo, Francesco Monte ha voluto smentire categoricamente di aver trovato un nuovo amore dopo la piccola Rodriguez. Molti giornali hanno riportato la notizia che l’ex tronista avrebbe iniziato a frequentare una nuova donna. Francesco ha voluto mettere a tacere queste voci, asserendo che ha ripreso a vivere in maniera tranquilla, ma che per innamorarsi di nuovo ci sarà tempo un domani. Di certo, Chechu è ancora nel suo cuore, nonostante lei lo abbia dimenticato definitivamente con Ignazio Moser, conosciuto al Grande Fratello VIP 2 tra le polemiche e un armadio. L’Isola dei Famosi 2018 sta per riaprire i battenti e chissà se il giovane tarantino riuscirà a guarire dalle pene d’amore.

