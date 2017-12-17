Home Intrattenimento Oneston in discoteca, la folle notte di Luca Onestini e Raffaello Tonon

di Redazione 17/12/2017

Raffaello si sdraia in discoteca e Luca bacia tutte: follie in disco per gli Oneston Raffaello Tonon e Luca Onestini in discoteca Una volta, Raffaello Tonon era un opinionista vestito di tutto punto, sobrio e molto accorto nel parlare, nonostante qualche volta dissentisse con gli altri colleghi. Di sicuro, prima del Grande Fratello VIP 2 era impensabile vederlo ballare in un locale e scalmanarsi. Ma l’incontro con Luca Onestini, ex tronista della corte di Maria De Filippi lasciato di punto in bianco dalla sua scelta Soleil Sorgè. La loro amicizia nata in un reality continua anche fuori: Luca ha sdoganato il lato goliardico di Fuffy Ruffy, mentre Raffaello completa il Bomber. Ecco gli Oneston. Tonon e Onestini al Fellini di Roma La coppia di amici, definiti ormai gli Oneston dai fan, ormai ha lasciato giacche cravatte, compostezza e pacatezza e l’uomo chic dei salotti milanesi si fa vedere in una discoteca con il giubbotto di pelle borchiato dell’amico , sdraiandosi per terra in una notte folle dei due amici che sicuramente non sarà neanche l’ultima. Teatro della serata è stata la discoteca Fellini, letteralmente presa d’assalto dai fan di Tonon e Onestini. Il duo era stato invitato in qualità di ospite d’onore e non ha tradito le attese. Gli Oneston danno spettacolo Fonte delle news della notte folle degli Oneston è Instagram Stories: come già detto, è stato il delirio. Luca ha fatto sdraiare per terra Raffaello, costringendolo a fare stretching nell’affollato locale. Inoltre, l’ex tronista si è impadronito del microfono e insieme hanno dato spettacolo. Il Bomber ha baciato tutte le fan che si sono riversate dovunque. Prima della serata, gli Oneston hanno passato del tempo con Giulia De Lellis, Andrea Damante e Ivana Mrazova, possibile futura fidanzata di Onestini, segno che l’amicizia tra le Ciccie e gli Oneston prosegue anche fuori dalla Casa di Cinecittà.

