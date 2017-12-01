Francesco Monte tronista di Uomini e donne? Gli indizi

Dopo quattro anni e mezzo d'amore Francesco Monte ha archiviato la storia con Cecilia Rodriguez. L'ex tronista di Uomini e donne è stato lasciato in diretta tv e le parole di Cechu lo hanno ferito tantissimo, il dolore provato è simile a quello per la morte della madre.

Maria De Filippi ha chiamato Monte?

Cecilia ha detto a Francesco di continuare a vivere la sua vita e di non aspettarla. Mentre il giovane tarantino sperava di poter chiarire una volta terminata l'esperienza al GF Vip 2, la bella Rodriguez ha iniziato una nuova relazione con Ignazio Moser. La nuova coppia è stata spesso attaccata perché ha vissuto l'intimità in maniera sin troppo esplicita, Francesco Monte invece ha stupito tutti per il suo comportamento mai sopra le righe. In barba all'orgoglio maschile ha cercato sino all'ultimo di giustificare la donna che ha tanto amato e che ama ancora, ma deve guardare avanti. Forse proprio per questo motivo, Maria De Filippi si sarebbe prodigata tanto per contattarlo e invitarlo a Uomini e donne.

Instagram story Francesco Monte, l'incontro con De Martino

Sono tanti gli indizi che ci fanno pensare che Francesco Monte potrebbe tornare a Uomini e donne, primo fra tutti l'avvistamento dietro le quinte. Non si tratta solo di rumors perché Monte in una delle sue Instagram story è in compagnia dell'ex cognato Stefano De Martino a Uomini e donne come si evince dalla localizzazione. La foto ha una didascalia che fa pensare che si tratti del video di presentazione dei nuovi tronisti. Ma cosa c'entra Francesco Monte? I prossimi impegni dell'ex tronista di Uomini e donne ci fanno pensare che sia stato ospite della trasmissione. Monte infatti sarà uno dei naufraghi dell'Isola del famosi 2018. Restiamo in attesa di nuove anticipazioni e dettagli sulla presenza di Francesco a Uomini e donne.