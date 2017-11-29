Francesco Monte Instagram: la decisione dopo l'incontro con Cecilia

Francesco Monte ha incoraggiato Cecilia ha partecipare al GF Vip 2, si fidava di lei ed era sicuro che sarebbe stata un'ottima occasione per la sua carriera. Nella casa più spiata d'Italia la sorella di Belen ha conosciuto Ignazio Moser e vivendo con lui 24 ore su 24 ha scoperto di non essere più innamorata dell'ex tronista di Uomini e donne.

Francesco Monte fa le valigie

È ufficiale ormai, la storia d'amore tra Francesco e Cecilia è finita. L'incontro nella casa di Milano di cui vi abbiamo parlato ieri c'è stato. Qualcuno infatti aveva sospettato che la Rodriguez non fosse in casa quanto Monte è andato a riprendere le sue cose. I giornalisti del settimanale Chi, hanno pubblicato le foto esclusive dell'incontro e assicurano che i due ex fidanzati hanno parlato per cinque lunghe ore. Francesco Monte è uscito con le valigie in cui erano custoditi gli effetti personali e un amico l'ha raggiunto per aiutarlo.

La decisione di Francesco Monte spiazza tutti

L'ex tronista di Uomini e donne era ospite fisso dei programmi di Barbara D'Urso per parlare dei suoi sentimenti nei confronti di Cecilia Rodriguez. Nonostante l'avvicinamento di Cechu a Nachos e le immagini che arrivavano in diretta dalla casa del GF Vip 2 in cuor suo sperava che una volta conclusa l'esperienza si sarebbero chiariti e avrebbero sistemato tutto. Con il passare dei giorni però le cose sono cambiate perché Cecilia ha deciso di andare per la sua strada che non era più la stessa di Francesco.

Oggi Monte si dedica solo al lavoro e non vuole più rilasciare dichiarazioni sulla sua storia con Cecilia a comunicarlo è stato Alfonso Signorini. Francesco è stato raggiunto telefonicamente dai giornalisti di Chi e hanno sottolineato la fermezza delle parole del bel tarantino. Una decisione che spiazza e che condividiamo anche noi appassionati di gossip. Le uniche dichiarazioni rilasciate da Francesco Monte le abbiamo trovate su Instagram, ad una fan ha risposto che un sentimento vero come l'amore non si può eliminare in 5 minuti come se fosse un'app.