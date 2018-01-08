Home Intrattenimento Francesco Moser figlio, la nuova vita di Ignazio dopo il ciclismo

Francesco Moser figlio, la nuova vita di Ignazio dopo il ciclismo

di Redazione 08/01/2018

Ieri tra gli ospiti di Domenica In c'è stato anche il figlio di Francesco Moser, ovvero Ignazio che dopo il Grande Fratello Vip ha deciso di raccontarti nei vari salotti italiani. Il ragazzo ha voluto raccontare il modo in cui cambierà la sua carriera dopo la fine del ciclismo e la nuova vita iniziata con Cecilia Rodriguez, è stato davvero lui a regalarle l'anello? Ignazio Moser e gli anni del ciclismo Il Grande Fratello Vip per Ignazio Moser in un certo qual modo ha segnato l'addio al mondo del ciclismo. Lo sportivo per un breve periodo ha voluto seguire le orme del padre Francesco Moser, anche se al momento restano un mistero i reali motivi che l'hanno spinto ad abbandonare le competizioni. Comunque sia Ignazio nel corso della sua intervista a Domenica In ha raccontato gli anni dello sport come fondamentali per il consolidamento del rapporto con il padre, un sogno è una necessità legata anche a un particolare sogno d'infanzia: "Ricordo di aver detto alla maestra: io voglio diventare campione di ciclismo". Grande Fratello Vip Ignazio Moser: voglio tornare alla mia passione per il vino Il 2018 per Ignazio Moser si prospetta già pieno di novità, anche se non tutte riguardano l'aspetto televisivo. In occasione dell'intervista rilasciata Domenica In, il figlio di Francesco Moser ha spiegato che dopo il Grande Fratello Vip vorrebbe ritornare alla sua principale passione, ovvero quella per il vino. A quanto pare Ignazio si prepara così ad una vita adulta fatta di impegni e responsabilità. Differentemente da come immaginare il mondo del gossip l'ex gieffino vip sarebbe pronto a prendere in mano le redini dell'azienda familiare... Chissà cosa pensa Cecilia Rodriguez di questa decisione... Cecilia Rodriguez Ignazio Moser si sposano? Nel corso delle ultime settimane questa è la domanda che più ha incuriosito gli appassionati del gossip del Grande Fratello Vip. Ricordiamo che la storia d'amore tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez è nata proprio sotto i riflettori e i ragazzi così stanno continuando a viverla, anche se dopo il Capodanno in un certo qual modo Cecilia è alla ricerca un po' della privacy. Dopo le feste natalizie abbiamo avuto modo di vedere un bellissimo anello sull'anulare sinistro della Rodriguez. La cosa ha fatto credere ai fan di Cecilia e Ignazio che due fossero pronti a sposarsi entro il 2018. A spiegare la verità sui regali di Natale è stato lo stesso Ignazio Moser che a Domenica In ha dichiarato che la nello in realtà era stato regalato a Cecilia dalla sorella Belen, mentre lui differentemente ha preferito optare per un braccialetto. Dunque niente preparativi per l'imminente matrimonio?

