Frasi divertenti Buon Compleanno: auguri e immagini per WhatsApp e Facebook

Un parente, mamma o papà, la fidanzata o un amico stanno per? Sebbene gli auguri fatti di persona saranno senza ombra di dubbio quelli più apprezzati e sinceri, inviareattraverso le app di messaggistica istantanea e i social network potrebbe essere il modo migliore per strappare un sorriso al festeggiato. Perché non allegare dolci pensierini a dellei percomesono la salvezza di chi è impossibilitato a fare gli auguri per il compleanno di persona, a causa della lontananza o per impegni improvvisi. Non sarà come organizzare una cena o una riunione con la famiglia o gli amici, ma bastano alcunee dellesimpatiche da passarsi con lo smartphone per augurare buon compleanno in modo originale e sbarazzino. Il social network di Mark Zuckerberg offre anche la possibilità di postare dei video composti con le foto del festeggiato, per dare la possibilità di ricordare tutti insieme gli anni passati insieme, con l’augurio di passarne altri cento! Per chi invece non è esperto di Facebook e di video, esistecon lee simpatiche, magari con riferimenti chiari all’età che avanza, ai dolori che aumenteranno e, ovviamente, ai momenti passati insieme, saranno un bel pensiero da riservare al, amico, mamma o fidanzata che sia. Ecco alcuni esempi presi dal web: -Buon compleanno: ricorda che si vive solo il tempo in cui si ama. -Ma chi l’ha detto che i compleanno dovrebbero essere dimenticati… non più festeggiati… fossimo matti… il tuo è sempre il più speciale di tutti.! -Auguri cara, anche se un altro anno è passato e una ruga in più sul tuo viso è comparsa, tu resti sempre la stessa, magari un po’ più decrepita, ma sempre con lo stesso animo. Buon compleanno! -Non ti preoccupare! La vecchiaia è come una seconda infanzia, senza capelli e senza denti… Tanti auguri di buon compleanno! -Per ogni anno che compi dovrei tirarti le orecchie, ma non posso perché altrimenti toccherebbero terra! Buon compleanno!