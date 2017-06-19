Home Intrattenimento Temptation Island 2017 quando inizia? Parla Raffaella Mannoia

Temptation Island 2017 quando inizia? Parla Raffaella Mannoia

di Redazione 19/06/2017

Temptation Island 2017 quando inizia? Ormai l’attesa per il reality che mette alla prova i sentimenti delle coppie sta per terminare. Lo show di Mediaset andrà in onda il prossimo 26 giugno in prima serata. Ma mentre Temptation Island è ormai nella fase clou dei preparativi e le coppie sono arrivate in Sardegna… Ecco che decide di parlare Raffaella Mannoia. Temptation Island 2017 quando inizia? Finalmente l’attesa per il reality dei sentimenti sta per terminare. Dal 26 giugno potremmo scoprire anche quali sono le coppie che effettivamente hanno deciso di mettersi alla prova. Per quanto riguarda i nomi famosi, purtroppo, non saranno molti anche se Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo sono già arrivanti in Sardegna. L’unico problema riguardante la giovane coppia però è che, secondo alcuni rumors, Riccardo e Camilla si sarebbero lasciati ancor prima di partire per Temptation Island 2017. Comunque sia, a supporto delle coppie che si trovano in Sardegna, c’è anche una delle autrici di Uomini e Donne, ovvero Raffaella Mannoia che oggi è tornata a farsi sentire su Instagram… Cosa sarà successo questa volta? Raffaella Mannoia è nota ai fan di Uomini e Donne per le sue parole, anzi poche parole che arrivano sempre al momento giusto ma soprattutto nel modo giusto… Nell’arco dell’anno molti scoop sono stati annunciati dalla stessa autrice con messaggini criptati sui social. La stessa cosa è avvenuta questa mattina su Instagram, dove Raffaella Mannoia ha pubblicato una foto del panorama con scritto: “Buongiorno Temptation Island 2017 sta per tornare… Libertà! Grazie a tutti per la fiducia”. Cosa starà accadendo tra le coppie in Sardegna?

