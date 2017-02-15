Home Attualità Frutta e Verdura favoriscono il buon umore: lo studio che conferma i benefici

Frutta e Verdura favoriscono il buon umore: lo studio che conferma i benefici

di Redazione 15/02/2017

La frutta e la verdura non fanno soltanto bene alla salute da un punto di vista alimentare e fisico ma hanno anche particolari effetti benefici per quanto riguarda il nostro umore, ovvero contribuiscono a migliorarlo. Sembra una supposizione abbastanza curiosa eppure è il risultato di uno studio neozelandese, effettuato dall’Università di Otago e pubblicato sulla rivista Plos One, secondo il quale consumare frutta nel corso della nostra giornata farebbe molto bene soprattutto al nostro benessere, favorendo in primo luogo il buon umore. Come è stato è dimostrato? I ricercatori hanno effettuato uno studio particolare basato sull'osservazione di 171 persone, di età compresa tra i 18 e i 25 anni, che consumavano poca frutta e verdura nel corso della loro giornata. Su persone persone, suddivise in alcune categorie, gli studiosi sono intervenuti in due modi: ad alcuni hanno semplicemente mandato degli sms che ricordavano di mangiare frutta e verdura nel corso della giornata, ad altri invece sono stati fornite direttamente due porzioni di frutta e ortaggi alla giornata, quindi kiwi, mele, carote ecc ecc. Mangiare frutta e verdura fa bene anche all'umore Dallo studio dell'Università di Otago è emerso appunto che i soggetti sottoposti all'ultimo trattamento (ovvero con fornitura diretta di frutta e verdura) presentavano un maggiore benessere psicofisico risultante da appositi accertamenti, rispetto ai soggetti che però non avevano assunto i suddetti alimenti. Gli effetti benefici si traducevano anche in una maggiore vitalità ed impegno nelle attività quotidiane: testimonianza del fatto che la frutta non fa soltanto bene alla salute fisica (si pensi alla presenza di vitamina di diverso tipo) ma anche a soprattutto al nostro umore. Ovviamente gli esperti consigliano di consumare maggiormente frutta cruda e verdura condita meno possibile con altri alimenti.

