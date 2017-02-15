Un passo dal cielo 4 anticipazioni quando va in onda la nuova puntata?
di Redazione
15/02/2017
Un passo dal cielo 4 è pronto per ritornare su Rai 1? Dopo la pausa sanremese i fan sono in attesa di scoprire cos'è successo tra Vincenzo e Eva, soprattutto per quanto riguarda l'intromissione di Fedez nel loro rapporto. Sul web, già da due settimane, circolano alcune anticipazioni riguardanti il nuovo appuntamento, a quanto pare Vincenzo e Eva sarebbero sul punto di lasciarsi... Ma quando va in onda la nuova puntata?
Un passo dal cielo 4 rumors: Fedez è riuscito a mettere in crisi Vincenzo e Eva?La programmazione Rai è ufficialmente tornata ai suoi normali ritmi e, dopo la messa in onda di Che Dio ci aiuti 4, i fan delle fiction non aspettano altro che il ritorno di Un passo dal cielo 4. Il nuovo appuntamento con la serie televisiva è fissato per domani, 16 febbraio 2017, sempre su Rai 1 alle 21:25. Ma cosa succederà questa volta tra Vincenzo e Eva? I rumors che girano attorno alla serie riguardano proprio le sorti dell'amore tra il vice questore aggiunto e la modella spagnola. Fedez è riuscito a intromettersi davvero alla coppia? Sembrerebbe proprio di si, durante il bacio cinematografico tra Eva e Fedez c'era poca finzione e la cosa non è sfuggita all'occhio attento di Vincenzo.
Un passo dal cielo 4 nuova puntata: Eva cosa sceglierà tra la carriera e l'amore?Durante la nuova puntata di Un passo dal cielo 4 infatti troveremo Eva di fronte una scelta difficile, dato che Fedez gli ha chiesto di accompagnarlo a Los Angeles per due mesi. Comunque sia a quanto pare questa scena potrebbe rappresentare la fine della storia tra Vincenzo e Eva... Una parziale conferma arriva dal trailer pubblicitario dove il vice questore aggiunto afferma: "Ormai io e te desideriamo cose differenti". Cosa sceglierà Eva: la carriera o l'amore?
Articolo Precedente
Frutta e Verdura favoriscono il buon umore: lo studio che conferma i benefici
Articolo Successivo
Banche: obbligate a produrre estratti conto e documentazione contabile
Redazione