Furto a casa di Paola Ferrari, ricco bottino e notte da incubo

Quattro ladri si sono intrufolati nell'abitazione della giornalista Paola Ferrari e di Marco De Benedetti. A dare l'allarme la colf della coppia. Le telecamere hanno ripresto il furto.

Rapina in casa di Paola Ferrari

Sono giorni difficili per la giornalista Rai Paola Ferrari e per il marito Marco De Benedetti presidente del gruppo Gedi . Quattro ladri si sono introdotti nella loro villa sull'Appia Antica e l'hanno messa a soqquadro, riuscendo a fuggire con un bottino di oltre 100mila euro. Come riporta Il Messaggero, i ladri hanno scavalcato la recinzione esterna. Per fortuna in casa non c'era nessuno, Paola Ferrari e Marco De Benedetti erano fuori, mentre i figli sono a Londra. La banda ha agito in maniera indisturbata perché nemmeno i cani erano in giardino. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso tutto e, come si vede dalle immagini i ladri non hanno avuto problemi a muoversi, come se conoscessero bene la villa. Dopo 20 minuti dall'irruzione la giornalista è ritornata, rovinando i piani ai ladri.

La colf non si è accorta di nulla

I malviventi sono fuggiti via all'arrivo di Paola Ferrari. Alla giornalista Rai è andata molto bene perché i ladri avrebbero potuto farle del male. Il bottino, come dicevamo, ad un prima stima è di oltre 100 mila euro. Sono stati portati via soprattutto oggetti personali, oggetti preziosi, borse e orologi. Durante la rapina in casa c'era solo la colf che non si è accorta di nulla perché alloggia in una zona della villa distante dalle camere da letto e dal salone dove hanno agito i ladri.