Silvia Provvedi racconta la prima notte con Fabrizio Corona

Niente vita mondana e paparazzi per Fabrizio Corona. A raccontare i primi giorni da uomo libero è la sua fidanzata, la cantante del duo Le Donatella. Silvia Provvedi ha svelato al settimanale Chi i retroscena della scarcerazione.

Silvia Provvedi: è stato come la prima volta

Silvia non ha mai lasciato da solo Fabrizio e in questi 16 mesi di detenzione ha dimostrato tutto il suo amore. La scorsa settimana quando Corona ha lasciato il Carcere di San Vittore c'era lei ad attenderlo insieme alla sorella gemella e all'amico fraterno Gabriele Parpiglia. Nell'intervista rilasciata al settimanale Chi la Provvedi si è lasciata sfuggire qualche dettaglio sulla prima notte che ha passato con Corona libero. Per Silvia è stato come la prima volta. Intanto hanno intenzione di sistemare la casa, forse la allargheranno, lasciando intendere che potrebbero avere bisogno di più spazio e per le nozze ci sarà tempo.

Corona abbandonato dagli amici

Fabrizio Corona deve ricominciare tutto da capo questa volta e deve rispettare le misure restrittive se non vuole tornare dietro le sbarre. La vita dell'ex re del gossip è fatta di privazioni e soddisfazioni. Nella comunità di Limbiate, Alba di Bacco, può dedicare tre ore all'attività professionale ma non può usare i social network. Due volte alla settimana inoltre deve recarsi allo Smi, l'istituto che si occupa della cura di chi soffre di dipendenze. Intanto anche Silvia Provvedi rispetta i divieti, sul suo account Instagram non ci sono foto con Fabrizio Corona, quella che abbiamo pubblicato è la copertina esclusiva del settimanale Chi. Il 27 marzo è vicino e dopo quella data il futuro di Corona sarà ancora più chiaro. Il fatto che sia tornato a lavoro è positivo, sicuramente si sta dedicando al suo marchio Si Puede. E voi cosa ne pensate? Fate il tifo per Fabrizio Corona oppure dovrebbe tornare in carcere?