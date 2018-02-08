Home Salute Gambero marmorizzato che si clona da solo, pericoloso animale sulla Terra?

Gambero marmorizzato che si clona da solo, pericoloso animale sulla Terra?

di Redazione 08/02/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Il gambero marmorizzato è una particolare specie fatta solamente di femmine, generato in seguito ad una mutazione apparsa in una specie di crostaceo americana. Hanno una resistenza talmente forte che questi gamberi stanno facendo un' invasione vera e propria di ecosistemi in tutto il mondo, minando l'incolumità della fauna locale. Come nasce il gambero marmorizzato Il gambero marmorizzato ha una storia molto particolare così com'è particolare la sua presenza sulla Terra dato il suo "stile" invasivo. Il primo esemplare di gambero marmorizzato (Procambarus virginalis), si ottenne da una mutazione del gambero “slough” tipico crostaceo americano. Quell'unico esemplare, nel 1995, fu acquistato da un cliente tedesco durante una fiera. Fu messo in acquario, dove cominciò a riprodursi improvvisamente senza accoppiarsi. I figli nati dall'esemplare furono regalati un pò in giro, ma la stessa cosa avvenne anche ad altre persone: il gambero si riproduceva da solo. Gli esemplari aumentarono così tanto che finirono con l'essere abbandonati. Il che ha portato ad una vera e propria invasione non solo di negozi per acquariofili, ma anche laghi e fiumi. Quanti sono gli esemplari Dal momento che ogni esemplare può riprodurre fino a 200 figli l'anno, in poco tempo i gamberi si sono moltiplicati, sino d arrivare ad oggi che sono diventati milioni, e stanno cominciando a minacciare le specie di gambero autoctono. Il gambero marmorizzato è infatti molto resistente e si adatta con facilità ai nuovi ambienti. Questo singolo crostaceo ha dato vita ad una nuova specie fatta di sole femmine che portano le proprie uova a dividersi senza che ci sia bisogno dell'accoppiamento. Questa strategia riproduttiva, detta partenogenesi, è in questo caso messa in pratica da una specie invasiva, molto pericolosa per gli equilibri degli ecosistemi. Tutte le novità di questo gambero marmorizzato, del quale sono stati individuati 21 mila geni, sono stati citati in un articolo della rivista scientifica Nature.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp