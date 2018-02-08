Nestlè lavora con noi, al via le nuove assunzioni per posti da sogno
di Redazione
08/02/2018
La Nestlè sta per dare il via a nuove assunzioni. Ormai la famosa azienda alimentare che ha sede in Svizzera conta ormai all’attivo 300mila dipendenti in tutto il mondo. In Italia la sede centrale si trova a Milano, più gli altri 7 stabilimenti in altre città italiane. E adesso l'azienda ha deciso di assumere più di 750 nuove figure sia con contratti a tempo indeterminato, sia a tempo determinato che a stage.
Nestlè le figura richiesteNestlè cerca nuove figure varie e nei vari stabilimenti. Una prima figura ricercata è quella di Vice Boutique Manager nella sede di Genova. In tal caso si richiede esperienza di vendita assistita sui prodotti di alta gamma, conoscenza nel team management, padronanza nel lavorare in modalità multitasking, con capacità di gestire il backoffice, cura del team, accoglienza dei clienti, disponibilità a lavorare su turni, fare apertura o chiusura. Un'altra posizione è quella dell'Industrial controller Specialist con sede a San Pellegrino. In questo stabilimente è richiesta la laurea in businnes o simili, e almeno 2 anni di esperienza nel settore con buona conoscenza dell'inglese. Una terza posizione è poi Specialista contabilità richiesta nella sede di Assago, dove ci vogliono almeno 4-5 anni di esperienza in ruoli simili all’interno di contesti strutturati. Oltretutto è poi richiesto il diploma o la Laurea in Ragioneria o Economia e buona padronanza della lingua inglese. L'ultima figura è il Customer Service Specialist sempre ad Assago, dove occorre una precedente esperienza di almeno 1 anno in un ruolo simile, con capacità di gestione di data base complessi, e ottime capacità relazionali.
Tutte le offerte dell'azienda NestlèNestlè ha fatto pure altre offerte lavorative per stage e tirocini, per cui sono disponibili candidature per group brand manager Cpw, customer service specialist, stage in area marketing- finance-supply chain. Per inviare la candidatura alle offerte di lavoro di Nestlè, basta andare sul sito ufficiale e consultare le posizioni disponibili.
Articolo Precedente
Gambero marmorizzato che si clona da solo, pericoloso animale sulla Terra?
Articolo Successivo
Libano, incantevole spettacolo paesaggistico: il mare ricoperto di schiuma
Redazione