Home Intrattenimento Gemma Galgani cacciata da Uomini e Donne Over?

Gemma Galgani cacciata da Uomini e Donne Over?

di Redazione 20/12/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Maria De Filippi sarebbe stufa della dama torinese e le anticipazioni sul dating show in onda su Canale5 non promettono niente di buono per una delle protagoniste del Trono Over. Anticipazioni Trono Over, Gemma rischia grosso Dopo il suo recente comportamento a Uomini e Donne, Gemma Galgani è a rischio. Sono queste le anticipazioni che trapelano in queste ore sul web e sui social. Si mormora infatti che la conduttrice del talk show non sia molto contenta dell'atteggiamento assunto dalla Galgani all'interno del suo seguitissimo programma del primo pomeriggio che continua a registrare ascolti ben al di sopra di ogni aspettativa, in quanto si arriva a una media di oltre 3 milioni di spettatori al giorno, anche grazie alla love story mai finita tra Gems e il Gabbiano Giorgio Manetti. Maria De Filippi caccia Gemma Galgani? In queste ultime settimane Gemma Galgani ha provato a riconquistare il cuore di Giorgio Manetti, il suo storico fidanzato, ma senza successo. La dama torinese, si è presa l’ennesimo secco no da parte di George che non ha voluto ridare una seconda chance alla loro storia d'amore, anche se in una recente intervista ha ammesso che Gemma rimane la donna più importante tra quelle che ha avuto modo di conoscere al Trono Over e di quelle che ha incontrato nella vita reale. Sta di fatto che le anticipazioni di queste ore rivelano che Gemma porterà avanti la sua causa e tenterà in tutti i modi di provare a riconquistare il cuore del suo ex fidanzato toscano. Dopo averla inaspettatamente difesa, il modo di fare della dama farà infuriare l’opinionista Tina Cipollari e indignare non poco tutte le donne presenti in studio, in quanto praticamente la donna sta elemosinando un sentimento d’amore che non ci sarà mai. Gemma che si fa umiliare da Giorgio è troppo anche per Maria De Filippi, criticata perché sempre pronta a fare share con questo tipo di TV. Gravi accuse contro Gemma Galgani Queen Mary è molto attenta ai desideri del pubblico da casa e non si esclude che, dopo le proteste che sono arrivate nello studio stesso di Uomini e Donne, possano arrivare provvedimenti nei confronti di Gemma Galgani a causa di questo comportamento, ritenuto un pessimo esempio per le donne. In molti temono realmente che questa volta la dama venga cacciata dalla trasmissione e di conseguenza metta fine al suo percorso sentimentale negli studi Elios. Maria guarderà gli ascolti e l’audience o agirà secondo coscienza? Non resta che scoprirlo seguendo le vicende del Trono Over di UeD su Canale5.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp