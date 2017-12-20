Omicidio a Catania, ucciso giovane di 21 anni al Fortino

Notte di fuoco a Catania, in zona piazza Palestro, all'incrocio con Via Palermo. Un ragazzo di 21 anni incensurato è stato ferito da un colpo di pistola. È morto dopo il ricovero in ospedale.

Violenza a Catania: omicidio nella notte

Una tragedia ha scosso la città siciliana a pochi giorni dal Natale. Questa notte si è verificata una sparatoria al quartiere Fortino. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire l'accaduto ma secondo le prime informazioni l'agguato è avvenuto intorno all'una. Un colpo di pistola sparato con precisione che ha colpito Enzo Valenti, giovane di 21 anni. Secondo quanto riportato da Il Mattino il proiettile ha trapassato il braccio e si è fermato nell'addome.

Subito dopo l'agguato, sul posto si sono portate tantissime persone tra cui i familiari di Enzo Valenti e il padre. Scene di disperazione mentre la vittima veniva trasportata d'urgenza all'ospedale Vittorio Emanuele di Catania. Purtroppo per il giovane non c'è stato nulla da fare. Gli agenti della questura di Catania sono impegnati a visionare i filmati delle telecamere presenti in zona per ricostruire i fatti e trovare gli assassini del 21enne. La scientifica invece si sta occupando dei rilievi nella zona dell'omicidio.

Chi era Enzo Valenti?

La squadra mobile di Catania non lascerà impunito l'omicidio di Enzo Valenti e sta interrogando parenti e amici, soffermandosi sulle ultime frequentazioni che potrebbero dare una svolta alle indagini. Secondo quando appreso da Catania Today, il padre in passato era stato arrestato nell'ambito dell'operazione antidroga Atlantide. Enzo non aveva precedenti e la dinamica dell'omicidio escluderebbe un coinvolgimento della criminalità organizzata. L'ipotesi maggiormente accreditata è quella di una lite oppure di un atto dimostrativo.