Gemma Galgani, doccia fredda a Uomini e donne

La dama torinese del trono over è ancora al centro delle news di Uomini e donne. Dopo la doccia fredda del due di picche di Giorgio Manetti, è arrivata quella vera da parte di Tina Cipollari. Scopriamo insieme cosa succede.

Gemma Galgani dice addio a Raffaele

La bionda dama del trono over non riesce proprio a trovare l'uomo della sua vita. L'ultima conoscenza è terminata come tutte le altre. A quanto pare Gemma pensa che Raffaele sia stato condizionato da Tina, ma il cavaliere è convinto di essere stato usato dalla Galgani e ha dichiarato di non essere più interessato a lei. La Cipollari continua a sostenere che Gems è innamorata di Giorgio e infatti poco dopo aver chiuso con Raffaele, la dama ha chiesto a Manetti di ballare. Eppure già da tempo il cavaliere ha detto che con Gemma non ci sarà niente e sta continuando a conoscere le dame che si presentano in studio per uscire con lui.

Tina Cipollari umilia Gemma Galgani

Tutto quello che vi abbiamo raccontato è successo nelle puntate precedenti di Uomini e donne, le ultime anticipazioni sono scioccanti. Le due nemiche della trasmissione dei Maria De Filippi continuano a farsi guerra e il gesto di Tina è stato molto forte. Dopo le nuove frecciatine di Gemma, la Cipollari si è avvicinata e le ha rovesciato in testa la bottiglietta dell'acqua. La padrona di casa non ha ancora replicato, ma Maurizio Costanzo dalle pagine di Nuovo Tv ha invitato sia Tina che Gemma a darsi una regolata perché stanno esagerando.