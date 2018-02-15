Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Gemma Galgani, doccia fredda a Uomini e donne

Redazione Avatar

di Redazione

15/02/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

La dama torinese del trono over è ancora al centro delle news di Uomini e donne. Dopo la doccia fredda del due di picche di Giorgio Manetti, è arrivata quella vera da parte di Tina Cipollari. Scopriamo insieme cosa succede.

Gemma Galgani dice addio a Raffaele

La bionda dama del trono over non riesce proprio a trovare l'uomo della sua vita. L'ultima conoscenza è terminata come tutte le altre. A quanto pare Gemma pensa che Raffaele sia stato condizionato da Tina, ma il cavaliere è convinto di essere stato usato dalla Galgani e ha dichiarato di non essere più interessato a lei. La Cipollari continua a sostenere che Gems è innamorata di Giorgio e infatti poco dopo aver chiuso con Raffaele, la dama ha chiesto a Manetti di ballare. Eppure già da tempo il cavaliere ha detto che con Gemma non ci sarà niente e sta continuando a conoscere le dame che si presentano in studio per uscire con lui.

Tina Cipollari umilia Gemma Galgani

Tutto quello che vi abbiamo raccontato è successo nelle puntate precedenti di Uomini e donne, le ultime anticipazioni sono scioccanti. Le due nemiche della trasmissione dei Maria De Filippi continuano a farsi guerra e il gesto di Tina è stato molto forte. Dopo le nuove frecciatine di Gemma, la Cipollari si è avvicinata e le ha rovesciato in testa la bottiglietta dell'acqua. La padrona di casa non ha ancora replicato, ma Maurizio Costanzo dalle pagine di Nuovo Tv ha invitato sia Tina che Gemma a darsi una regolata perché stanno esagerando.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Bollo auto, cosa succede a chi non lo paga?

Articolo Successivo

Google chrome novità: eliminate le pubblicità invadenti?

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

L’universo Harry Potter: libri, film, mostre e serie TV, tutte le versioni del mondo fantasy più noto al mondo

L’universo Harry Potter: libri, film, mostre e serie TV, tutte le versioni del mondo fantasy più noto al mondo

02/09/2025

Accessori uomo: ecco quali sono i migliori per l’inverno!

Accessori uomo: ecco quali sono i migliori per l’inverno!

04/12/2024

Oroscopo oggi 24 Agosto 2024, tutti i segni

Oroscopo oggi 24 Agosto 2024, tutti i segni

24/08/2024