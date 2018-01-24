Home Intrattenimento Gemma Galgani si ritira dal Trono Over?

di Redazione 24/01/2018

Uomini e Donne perderà probabilmente una grande protagonista: ecco i retroscena su Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Anticipazioni Gemma Galgani, la dama dice addio a Uomini e Donne? E alla fine il momento è arrivato e spezzerà il cuore a tutti i fan della dama torinese. Gemma Galgani potrebbe lasciare definitivamente il Trono Over di Uomini e Donne. Per lungo tempo la dama non si è arresa alla fine della sua storia d'amore con Giorgio Manetti, ma nel corso delle ultime registrazioni del dating show in onda su Canale5 ci sono stati dei colpi di scena che forse potrebbero aver fatto cambiare idea alla donna. Si tratta sempre del gabbiano fiorentino, il quale è stato particolarmente esplicito e ha scelto di dirle una volta per tutte la verità sui suoi sentimenti. Ultime news Uomini e Donne, Gemma Galgani dice addio al programma? Per chi conosce il soggetto, ovviamente, non è stato lui a dire la verità a Gemma, bensì Anna, la dama che George ha frequentato per un po' di tempo e con la quale pare che stesse nascendo un sentimento prima che Gemma tornasse di nuovo all'attacco e cominciasse a dire a Giorgio di essere ancora innamorata di lui. La dama ha confessato in trasmissione che durante i loro incontri, Manetti le avrebbe rivelato di essere arcistufo di parlare continuamente della sua ex. Il cavaliere ha espresso particolare insofferenza verso questa situazione e ha ammesso che anche nelle interviste non vorrebbe più parlare di Gemma e della storia d'amore che c'è stata tra di loro più di due anni fa. Una rivelazione che ha lasciato senza parole la dama torinese. Addio di Gemma Galgani a Giorgio Manetti L’ennesimo colpo di scena è arrivato nel momento in cui Giorgio Manetti ha confermato le affermazioni di Anna, rivelando che tutto quello che la dama ha dichiarato in trasmissione corrisponde al vero. E le anticipazioni sul Trono Over di Uomini e Donne rivelano che ora Gemma Galgani è consapevole che, mentre lei si struggeva per lui, Giorgio cercava di trovare mille modi diversi per farla uscire dalla sua vita definitivamente. Solo dopo questa confessione, è arrivato per lei il momento della rassegnazione e dell’accettazione e pare stia pensando seriamente a chiudere definitivamente sia con il Manetti, sia col programma ideato e condotto da Maria De Filippi. Ma l’interrogativo è d’obbligo, visto che ci sono per lei nuovi cavalieri pronti a venire in studio a consolarla.

