Gemma Galgani gossip: la dama di UeD dimentica Giorgio Manetti con Michele?

Gemma Galgani ha un nuovo amore? Gli ultimi gossip del trono over di Uomini e donne si concentrano sulla situazione sentimentale della dama torinese. Dopo la fine della storia con il cavaliere Giorgio Manetti non era più riuscita ad incontrare un uomo. Oggi però sembra che Gemma di UeD sia tornata a sorridere, tutto merito di Michele, un cavaliere del trono over.

Gemma e Michele la nuova coppia di UeD sono stati paparazzati felici e sorridenti mentre passeggiano per il centro di Roma. Durante l’ultima registrazione del trono over la Galgani ha detto che aveva intenzione di dargli un’altra possibilità e a giudicare dagli scatti che vedono la coppia mano nella mano, la bionda Gems ha fatto bene a lasciarsi andare.

Quando Michele è arrivato a Uomini e donne ha iniziato a corteggiare in maniera discreta la dama del trono over. Le foto apparse su Diva e Donna lasciano poco spazio ai dubbi e forse Giorgio Manetti deve rassegnarsi, il cuore di Gemma Galgani appartiene a Michele. Dopo la passeggiata la coppia di UeD è entrata in hotel facendo perdere le tracce. Gli appassionati di gossip fremono perché non ci sono ancora rumors e indiscrezioni, non ci resta che attendere le anticipazioni della prossima registrazione di Uomini e donne over per scoprire cosa è successo. Gemma Galgani lascia UeD insieme a Michele? Grandi colpi di scena ci attendono. A presto!