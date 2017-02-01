Maurizio Costanzo intervista Maria De Filippi: marito e moglie insieme in tv, dichiarazione inaspettata

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi per la prima volta insieme in tv. Succederà domani sera alle 23,30 circa su Canale 5. Il giornalista intervisterà la moglie nel corso della trasmissione L’Intervista. Sul settimanale Chi è stato pubblicato un articolo esclusivo che anticipa quanto accaduto nel corso della trasmissione. Maurizio Costanzo ha fatto una dichiarazione d’amore a Maria De Filippi, la parte più importante della sua vita, oggi infatti “vive per lei”. Un legame che ha fatto molto discutere e spesso finito al centro del gossip, ancora saldissimo.

Queen Mary non ha mai parlato della sua vita privata e ha deciso di farlo in un lungo faccia a faccia con il marito. È stato strano per lei sottoporsi ad una serie di domande rivolte dall’unica persona che conosce tutto, non poteva mentire anche se la situazione l’ha messa a suo agio. Nel programma L’intervista, secondo Maria De Filippi, ci sono le immagini che “sovrastano” mentre le domande di Maurizio Costanzo “scavano”. Il promo su Canale 5 riporta questo piccolo estratto e i telespettatori sono davvero curiosi di vedere la puntata integrale.

Maurizio Costanzo è molto emozionato, ha incontrato i personaggi che hanno fatto la storia e raccontato le tragedie del nostro paese. Non immaginava di provare ancora forti sentimenti e ha dovuto trattenere il fiato per arrivare al termine dell’intervista. Costanzo, che tornerà presto su Rete 4 con il suo storico programma ha parlato anche del successo del talk che cattura una fetta importante di pubblico nonostante la collocazione in seconda serata. Quando si chiude il cubo incontra l’ospite ma, come vedremo, con Maria De Filippi è stata magia pura.