Gemma Galgani innamorata? Post sospetto su Facebook

Gemma Galgani dopo l'addio di Giorgio Manetti potrebbe aver trovato l'amore. Da qualche giorno infatti stupisce con i post felici su Facebook.

Gemma di Uomini e donne è fidanzata?

Nella vita di Gemma Galgani del trono over di Uomini e donne potrebbe essere arrivato un nuovo amore. Stranamente la dama torinese è felice. Leggete i suoi post su Facebook: «Oggi sì, è davvero un buongiorno radioso! Lo posso dire? Quanto durerà? Durerà? Alla fine è chiedere troppo?». La vita professionale della Galgani non ha mai conosciuto crisi, è per quella sentimentale che ha patito (e non poco). Sono tante le delusioni di Gemma Galgani da Giorgio Manetti a Marco Firpo, passando per i cavalieri che si sono affacciati a Uomini e donne più con l'intento di apparire che per conquistarla. Nel prossime puntate del trono over scopriremo sicuramente perché la bionda Gems ha ritrovato il sorriso.

Gemma Galgani nuova opinionista?

Intanto nel futuro di Gemma Galgani potrebbe esserci qualche novità. La dama infatti ha chiesto a Maria De Filippi di sceglierla come opinionista del trono classico. Il pubblico ha particolarmente gradito la presenza della dama nel trono dei giovani. La redazione l'ha invitata perché era previsto l'arrivo dei corteggiatori di Tina Cipollari. L'opinionista tornata single dopo la fine del matrimonio con Chico Nalli, vuole trovare l'amore nel programma. Quando ci sono Tina e Gemma l'asticella dello share impazzisce e Queen Mary sempre attenta ai numeri potrebbe anche rinnovare il trono classico confermando la Galgani opinionista.

Gemma e Giorgio: amore finito per sempre

Gemma Galgani non vuole lasciare Uomini e donne se non trova l'amore. Per questo ha deciso di rimanere. Ormai sono anni che le sue vicende sentimentali tengono incollati milioni di telespettatori alla tv. Con Giorgio Manetti è finita per sempre, e la dama ha rimesso insieme i cocci del suo cuore. Determinata ad andare avanti, Gemma sorride. Come vi abbiamo anticipato per la dama potrebbe esserci una poltroncina da opinionista ma Tina si è già opposta a questa richiesta.