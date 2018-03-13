Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Marijuana dal tabaccaio con caramelle e sigarette: a Roma è legale

Redazione Avatar

di Redazione

13/03/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Da qualche in giorno, nelle tabaccherie della capitale, sono in vendita i pacchetti di cannabis light al prezzo di 20 euro circa.

Fumare uno spinello è legale?

Le tabaccherie della capitale da qualche giorno possono vendere pacchetti di cannabis light come fossero sigarette. Sull'etichetta è riportato un prezzo che varia da 20 a 40 euro circa e c'è scritto “oggetto da collezione”. La cannabis light ha un bassissimo livello di Thc e chi acquista i pacchetti in tabaccheria può fumare uno spinello senza alcun rischio.

Come si ricava la cannabis light?

La marijuana legale viene estratta dalle infiorescenze femminili della canapa light sativa. Queste infiorescenze contengono una percentuale bassissima di Thc (delta-9-tetraidrocannabinolo) che conferisce gli effetti psicotropi, e sono ricche di Cbd (cannabidiolo) che ha effetti ansiolitici e sedativi. I tabaccai hanno seguito con molta attenzione la vicenda della cannabis light e hanno fiutato un giro d'affari non indifferente visto le code fuori dai growshop. La Federazione Italiana Tabaccai però ha invitato i rivenditori a fare molta attenzione perché sul tema c'è ancora confusione.

Giovanni Russo, presidente della Fit ha riferito che la federazione ha chiesto alle autorità di esprimere un proprio parere sulla vendita della marijuana light in tabaccheria. In attesa che si pronuncino ha sconsigliato ai tabaccai di vendere prodotti a base di cannabis light perché se le autorità decideranno per la legittimità della vendita deve essere riconosciuta la stessa posizione di chi, in mancanza di una legge, si è avventurato sul mercato.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Gemma Galgani innamorata? Post sospetto su Facebook

Articolo Successivo

Assegni non trasferibili, nuove disposizioni: come evitare la sanzione?

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

22/11/2025

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

22/11/2025

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

18/11/2025