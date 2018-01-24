Isola dei Famosi 13 news oggi, in arrivo due nuovi naufraghi
di Redazione
24/01/2018
Anticipazioni e news seconda puntata: due nuovi concorrenti stanno per arrivare sull'Isola dei Famosi 2018; il settimanale Chi svela chi saranno i naufraghi che dovranno inserirsi nel gruppo di questa tredicesima edizione del reality di Canale5 condotto da Alessia Marcuzzi e che ha come inviato Stefano De Martino, in cui già emergono i primi complotti del gruppo.
Anticipazioni seconda puntata Isola dei Famosi 13Come anticipato da Alessia Marcuzzi nel corso della prima puntata dell'Isola dei Famosi 13, quest'anno l'edizione sarà caratterizzata da continue sorprese e colpi di scena. E una di queste ce la rivela il settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini ed è una ghiotta anticipazione della seconda puntata: all'Isola sbarcheranno due nuovi concorrenti.
Elena Morali e un altro naufrago misteriosoIl primo nome è quello della showgirl ed ex concorrente de “La Pupa e Il Secchione” non chè star di “Colorado”, Elena Morali. Secondo le prime anticipazioni, Elena vivrà, in un primo momento, rubando cibo e oggetto ai naufraghi e sarà molto interessante vedere le reazioni di un gruppo già spaccato in Mejor e Peor e in cui ci sono già degli attriti, soprattutto tra Eva Henger e Filippo Nardi.Il secondo concorrente dovrebbe essere un comico, ma non è stata svelata la sua identità. La Morali, tra l'altro è fidanzata con un comico di Colorado, Gianluca Fubelli- Scintilla, con cui si sposerà il prossimo aprile. Che sia una partenza di coppia? Ai diciotto concorrenti attuali (perché l'ultimo è Franco Terlizzi) si aggiungerebbe altri due per un totale di ben venti naufraghi. Ma oltre all’ormai celeberrimo tuffo dall’elicottero di Francesca Cipriani, si deve aggiungere anche l’inizio dei complotti in Honduras.
Complotto contro Eva Henger e Marco Ferri?I nominati di questa settimana sono Marco Ferri ed Eva Henger e a qualcuno in Italia non sarebbe andata giù questa nomination. A Pomeriggio5, Mercedesz Henger accusa Filippo Nardi di aver complottato contro sua madre, in quanto nel Belpaese pare ceh l’uomo si sia lamentato che la Henger e Chiara Nasti fossero andate a salutare insieme i loro cari prima della partenza. Poi, a seguito di u mezzo battibecco tra il marito di Eva, Massimiliano Caroletti e Filippo ha detto che si sarebbe fatto la sua famiglia. Promettendo all’uomo che avrebbe rimandato subito a casa la Henger. A testimonianza delle parole di Mercedesz, Barbara D'Urso ha fatto vedere un frame in cui effettivamente Filippo Nardi avrebbe prima nominato Eva Henger e poi avrebbe cambiato il nome sulla lavagnetta con Marco, contro cui secondo Mercedesz ci sarebbe un altro complotto. Per scoprirne di più, non ci resta che aspettare il secondo appuntamento con l'Isola dei Famosi 13, previsto per lunedì 29 gennaio in prima serata su Canale 5.
Articolo Precedente
Gemma Galgani si ritira dal Trono Over?
Articolo Successivo
Vaccino scaduto a bimbo di 8 mesi, denuncia a medico e assistenti
Redazione