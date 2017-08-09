Gemma Galgani e Marco Firpo si sono lasciati? Le dichiarazioni della dama di UeD

Gemma potrebbe ritornare al trono over di Uomini e donne, la storia con Marco Firpo è naufragata

Da qualche giorno si parla della rottura tra Gemma Galgani e Marco Firpo. La dama torinese ha scelto di non rilasciare dichiarazioni ma il gossip impazza! A quanto pare la relazione con il cavaliere sembra essersi arenata, e la conferma è arrivata poche ore fa. Panorama.it ha intercettato Gemma Galgani alla presentazione letteraria di una rivista in una libreria di Torino, la sua città, e la dama ha concesso una breve intervista.

Marco e Gemma troppo lontani: a settembre di nuovo insieme al trono over?

La prima domanda è quella che tutti i fan del trono over di Uomini e donne si fanno da giugno, ovvero quando è finito il programma: Gemma torna a settembre? La Galgani non sa cosa succederà, non è una sua decisione ma della redazione, se verrà contattata sarà ben disposta ad accettare l’invito. Gemma Galgani potrebbe essere nuovamente protagonista del trono over ma in una veste diversa da quella che ha rivestito in tutti questi anni. La dama ha avuto diverse possibilità prima con Giorgio Manetti e poi con Marco Firpo, ma il suo cuore sembra destinato a non trovare pace. Nessuna foto insieme, nessuna dedicata sdolcinata nei suoi confronti, solo qualche ‘buongiorno’ e ‘buonanotte’ rivolto ai fan, come faceva ai vecchi tempi.

I giornalisti hanno pizzicato Gemma Galgani chiedendo notizie di Marco Firpo e lei ha detto che pensa un po’ a se stessa e si gode qualche giorno di vacanza. Subito dopo ha cambiato discorso parlando della posta del cuore su Spy, il nuovo settimanale di gossip di Alfonso Signorini, tante persone scrivono a Gemma chiedendole dei consigli. Forse la Galgani è ‘brava’ nella ‘teoria’ ma non si applica abbastanza!