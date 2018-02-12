Home Attualità Genitore picchia professore dopo un litigio con un alunno

di Redazione 12/02/2018

Si è verificato a Foggia il caso del "genitore che picchia un professore", secondo quanto reso noto dai dirigenti dell'Istituto scolastico di L. Murialdo l'uomo non avrebbe dato modo all'insegnate di spiegare quanto accaduto. Alla base del gesto ci sarebbe un litigio avvenuto con un alunno Foggia, genitore picchia un professore: i fatti Nel corso delle ultime ore si è verificata la notizia riguardante un'aggressione tenutasi all'interno dell'Istituto di I grado L. Murialdo di Foggia. Secondo quanto reso noto dalla stampa locale, il genitore avrebbe deciso di recarsi a scuola dopo esser venuto a conoscenza di un rimprovero fatto a un alunno, ovvero il figlio. Cosa sia successo in quel frangente non è stato ancora chiarito, ma al momento non è stato spiegato neanche il reale motivo che abbia spinto il genitore ad aggredire il vicepreside della scuola, per il quale sono stati prescritti 30 giorni di prognosi. Nel corso delle ultime ore però l'Istituto L. Murialdo reso pubblica una nota riassuntiva del caso "genitore picchia professore", divulgata anche dall'Ansa. Il padre dell'alunno ha davvero reagito senza ascoltare le spiegazioni dell'insegnate? Foggia, 30 giorni di prognosi per il professore picchiato dal genitore Come abbiamo appena accennato il professore picchiato nei giorni scorsi dal genitore di un alunno è stato giudicato guaribile con 30 giorni di prognosi. Quello che si cerca di capire al momento è: cosa ha spinto l'uomo ad aggredire l'insegnante? A spiegare il tutto in una nota, divulgata dall'Ansa ore fa, è stato il preside dell'Istituto L. Murialdo: "Non è stato richiesto alcun colloquio, né c'è stata possibilità di dialogo con il genitore, il quale, senza chiedere spiegazioni di sorta, come riportato nelle numerose testimonianze depositate in Questura, si è avventato sul professore. L'insegnate aveva rimproverato l'alunno perché spingeva e rischiava di far cadere le compagne in fila davanti a lui - continua la nota. Per tutelare l'incolumità degli altri ragazzi, l'alunno è stato preso per il braccio e allontanato dalla fila. Da qui la rabbia del genitore che, ascoltando soltanto la versione del proprio figlio, senza chiedere chiarimenti di alcun genere, si è scagliato contro il professore".

