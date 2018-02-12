Home Intrattenimento Montalbano nuove puntate anticipazioni, tutto pronto per la prima puntata

Montalbano nuove puntate anticipazioni, tutto pronto per la prima puntata

di Redazione 12/02/2018

Montalbano nuove puntate nuovamente in onda su Rai 1! I fan della serie tratta dai libri di Andrea Camilleri già da settimane sul web sono alla ricerca delle nuove anticipazioni... Ma è davvero tutto pronto per la prima puntata? Montabano episodi: "La giostra degli scambi" Dopo tanta attesa ecco che arrivano i primi episodi della fiction di Montabano, il celebre racconto dello scrittore siciliano Andrea Camilleri. Stasera infatti andranno in onda "Amore" e "La giostra degli scambi", ma quali sono le anticipazioni che riguardano questi due episodi? "La giostra degli scambi" racconta la vicenda di una ragazza, che vive a Vicata, narcotizzata e rilasciata illesa. A denunciare lo stesso episodio però ci sono altre due donne, mentre viene ritrovato il cadavere di un commerciante della zona. Montalbano omicidi, coinvolto anche Catarella? Al centro delle anticipazioni riguardanti il commissario Montalbano vediamo coinvolto proprio Catarella, uno dei personaggi più amati della fiction. L'episodio "La giostra degli scampi", tratti dal romanzo di Camilleri pubblicato nel 2015, racconta due casi apparentemente scollegati tra loro: il primo vede come protagoniste tre donne narcotizzate e lasciate libere, mentre il secondo riguarda il ritrovamento del cadavere di un commerciante della zona. Come abbiamo appena accennato però, questa volta vedremo coinvolto anche Catarella... Cosa avrà combinato questa volta il poliziotto di Vicata? Il commissario Montalbano quando va in onda? Luca Zingaretti in occasione della presentazione delle nuove puntate di Montalbano ha parlato di Scicli, uno dei set della fiction, dichiarando: "Mi portarono a cena e arrivai all'imbrunire... La dolcezza del crepuscolo mi fece venire voglia di piangere. Improvvisamente ero invaso da una gran pace e nello stesso tempo dall'inquietudine di riempirmi gli occhi dei suoi palazzi e le orecchie dei suoi silenzi". La domanda che i fan della serie è: Il commissario Montalbano quando va in onda? La prima puntata verrà trasmessa stasera, mentre per la seconda si dovrà attendere il 19 febbraio, sempre su Rai 1.

