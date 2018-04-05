Gerry Scotti dimagrito: dieta o problemi di salute?

Gerry Scotti è stato intervistato dal settimanale Chi e ha raccontato la verità sulla sua perdita di peso. Ecco le ultime news sul conduttore di Caduta Libera.

I progetti televisivi di Gerry Scotti

Nell'ultimo numero del settimanale Chi, Gerry Scotti ha deciso di togliersi qualche piccolo sassolino dalla scarpa parlando del contratto Mediaset in scadenza e il suo desiderio di lavorare a nuovi progetti. Rumors di qualche tempo fa lo volevano impegnato in un remake di Scommettiamo Che? insieme a Michelle Hunziker. Il Biscione ha confermato solo il contratto di Lady Trussardi e nei corridoi di Mediaset si vocifera che al suo fianco potrebbe esserci Nicola Savino. C'è da dire che qualche tempo fa sulla vicenda è intervenuto anche il compianto Fabrizio Frizzi felice per questa “operazione nostalgia” e per il fatto che Mediaset avesse preceduto la Rai.

La dieta di Gerry Scotti

Nella lunga intervista, Gerry Scotti ha confessato anche di essersi messo a dieta perché il peso eccessivo era un problema per le articolazioni. Gerry Scotti è stato più attento all'alimentazione e grazie ad una dieta equilibrata ha perso 10 kg. Il conduttore è convinto che l'unico modo per dimagrire sia mangiare sano e meglio. Perdendo peso ha ritrovato la voglia di mettersi in gioco perché non ha ancora intenzione di ritirarsi dalle scene e sul contratto Mediaset ha specificato che termina nel 2019 ma ha già registrato tutte le puntate previste e potrebbe anche stare a casa sino al giorno della scadenza.

Gerry Scotti e il ricordo di Fabrizio Frizzi

Il presentatore ha voluto parlare anche di Fabrizio Frizzi, amico e collega. Spesso sono stati “sfidanti” nella fascia del preserale. Gerry Scotti ha detto che a volte la bontà viene confusa con “dabbenaggine” e Fabrizio Frizzi ha dovuto “mandare giù un rospo” almeno un paio di volte, questo sicuramente non ha fatto bene alla sua carriera e alla salute. Per Scotti, Fabrizio Frizzi meritava molto di più di quello che gli è stato offerto. E al suo funerale c'erano delle signore che lo hanno salutato e baciato, e hanno capito che anche lui è come Frizzi.